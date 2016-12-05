Пензенские хирурги удалили гигантскую опухоль головы по новому методу

Уникальную операцию провели онкологи в Пензе. Впервые они осуществили резекцию лица. Врачи удалили огромную опухоль, которая образовалась в верхней челюсти. Она не просто мешала пациентке нормально жить, но и могла привести к ее гибели. Медики установили, что новообразование было злокачественным.

Операция по удалению опухоли длилась примерно одиннадцать часов. При этом использовались новейшие методы высокотехнологической медицинской помощи. По словам врачей, проведенное хирургическое вмешательство позволяет продвинуться отечественной медицине в области лечения онкобольных, сообщает penza.kp.ru.

Также медики отмечают, что новый метод проведения операций на лице и шее позволит в будущем спасти многих пациентов, которые ранее считались неизлечимыми.