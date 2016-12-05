Спикер Госдумы выразил соболезнования семьям погибших в ходе аварии в ХМАО

Днем в понедельник, 5 декабря, председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил свои соболезнования близким погибших в ходе страшной аварии в ХМАО, которая произошла из-за столкновения автобуса и грузовика.

Как подчеркнул Володин, в настоящий момент необходимо максимально тщательно расследовать все обстоятельства ДТП, говорится сегодня на официальном сайте Госдумы. Он добавил, что к этому прилагаются все усилия.

"Мы скорбим вместе с вами о постигшей невосполнимой утрате", — заявил спикер ГД. Кроме того, он отметил, что врачи в настоящий момент делают все возможное, чтобы спасти пострадавших в аварии детей. Володин выразил надежду на то, что в скором времени ребята поправятся.