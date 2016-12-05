Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко сделал неутешительное заявление. По его словам, ежегодно в нашей стране гибнут пациенты стоматологических клиник.

С жизнью во время лечения зубов прощаются более трех десятков россиян. Только в прошлом году погибло тридцать три пациента. Глава Росздравнадзора также рассказал, что становится причиной печальных событий, сообщает ria.ru.

Как заявил Михаил Мурашко, врачи часто не готовы оказать пациентам срочную помощь при кардиотоксическом эффекте лидокаина. Глава Росздравнадзора считает, что это недопустимо. По его словам, врачи обязаны сделать все, что в их силах, чтобы помочь таким пациентам.