Жители Выборга вынуждены обратиться к Путину для восстановления родного города
5 декабря 2016, 11:32 [ «АН-Санкт-Петербург» ]
Выборг, основанный в Средние века шведами, является единственным историческим поселением Ленинградской области. В 1403 году город-крепость Выборг был уравнен в статусе с гордом Упсала (духовной столицей Шведского королевства) - благодаря чему город быстро превратился в крупный торговый центр.
Среди достопримечательностей — Выборгский замок, библиотека Алвара Аалто парк Монрепо. Всего в Выборге сосредоточено более 300 различных памятников: архитектурных, исторических, скульптурных, археологических, садово-паркового искусства.
В 1704 г. с целью защиты новой столицы Выборг был включён в состав Российского государства, став центром комендантского округа, а в 1744 году была создана отдельная Выборгская губерния.
К сожалению, здесь славные исторические и культурные традиции иссякли. Сейчас только экскурсоводы пытаются как-то освежить славное прошлое средневекового поселения.
Активисты города изложили своё возмущение по поводу ситуации, когда средства на восстановление города выделяются, однако местное управление бездействует и даже не пытается отреставрировать средневековый город. Общественники подчеркивают: когда Выборг был под властью финнов и шведов, город был значительно более красивым и ухоженным, в этом можно убедиться, посмотрев на снимки тех времен.
Обращение горожан было направлено президенту России Владимиру Путину. Жители считают, что если президент повлияет на местное управление, то постройки отреставрируют и спасут исторические памятники. Если же требование проигнорируют, то жители города уверены, что вскоре от Выборга ничего не останется.
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