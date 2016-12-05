Госдума может принять закон, упрощающий должникам выезд за границу

В России предлагается существенно упростить жизнь должникам, которые планируют уехать за рубеж. Комитет по госстроительству и законодательству Госдумы рекомендует к принятию соответствующий законопроект.

В документе предлагается значительное увеличение минимальной задолженности, при которой россияна имеют право не выпустить из страны. Также планируется, что срок, в течение которого будут проверять, погашен долг или нет, сократят до суток, сообщает ria.ru.

Напомним, что в настоящее время власти имеют право не выпустить за границу тех граждан, кто задолжал государству сумму, превышающую десять тысяч рублей.