ФСИН: Дадина увез из Карелии московский спецнаряд

Оппозиционного активиста Ильдара Дадина этапировали из Карелии в другой регион. Об этом сообщил представитель Дадина в Европейском суде по правам человека Николай Зборошенко. Также он сообщил, что на данным момент неизвестно, куда именно перевели заключенного.

Начальник пресс-службы управления ФСИН по Карелии Виталий Фефелов рассказал, что Дадина увез из Карелии спецнаряд, прибывший из Москвы. Он также уточнил, что заключенный сам сообщит родственникам о своем новом местонахождении, передает rbc.ru.

Напомним, что об Ильдаре Дадине узнали не только в России, но и в мире после того, как было обнародовано его послание жене. В письме заключенный рассказывал, что подвергается издевательствам в колонии.

Ранее следствие сообщило, что в отношении Ильдара Дадина, действительно, применялось физическое воздействие, но оно производилось в рамках закона. В свою очередь, Европарламент потребовал, чтобы Дадина освободили.