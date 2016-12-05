Во Владивостоке один из думских депутатов показал, как полезно парламентариям ходить в народ. Он спас девушку от изнасилования. Депутат сам написал в соцсетях, как все произошло.

По словам народного избранника, в тот вечер он решил прогуляться. Сначала посмотрел фильм в кинотеатре, затем поел шаурмы, а после отправился домой. В качестве транспортного средства депутат выбрал не автомобиль, а автобус.

Когда парламентарий подходил к дому, то услышал крики о помощи. По словам депутата, он увидел, как какой-то мужчина пытается изнасиловать женщину. Народный избранник скрутил преступника и позвонил в полицию, сообщает ria.ru.

Приехавшие стражи порядка задержали подозреваемого, который, по предварительной версии, уже привлекался ранее к уголовной ответственности за изнасилование.