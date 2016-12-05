Пользователи Сети активно обсуждают ролик, который разместил хозяин рыжего кота. Особенно видео затронуло таких же владельцев усатых-полосатых.

Рыжий проказник не давал своему хозяину спать всю ночь своим громким мяуканьем. А на утро кот, как назло, растянулся на кровати и засопел. Но не тут-то было. Владелец лохматого хулигана решил, что настала пора для мести. Он наклонился к самому уху котика, да как замяукает, сообщает lenta.ru.

В испуге полусонный рыжик вскочил с кровати и стал мотать головой, не понимая, что происходит. Ролик моментально набрал немало комментариев. Хозяева таких же лохматых полуночников стали вспоминать, как над ними измывались их питомцы.