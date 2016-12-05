Скончался председатель Исламского комитета России Гейдар Джемаль

Утром в понедельник, 5 декабря, появилась информация о том, что из жизни ушел председатель Исламского комитета России Гейдар Джемаль.

Об этом сообщается сегодня на его страничке в социальной сети Facebook. Отметим, что Гейдар Джемаль скончался после длительной болезни в возрасте 69 лет. Он являлся председателем "Исламского комитета", сопредседателем и членом президиума "Российского исламского наследия", а также членом координационного совета Левого фронта РФ.

Кроме того, Джемаль написал за свою жизнь шесть обширных трудов по философии и теологии, а также являлся ведущим передач "Ныне" на Первом канале, "Все суры Корана" на телеканале "Культура" и "Тысяча и один день" на РТР.