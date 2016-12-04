Легендарная советская «тридцатьчетверка» стоит на улице польского Гливице с самой войны. Местные власти в рамках мер по «декоммунизации» хотели памятник убрать. Но местные жители взбунтовались…

После победных салютов в далеком 1945-м на улице польского города Гливице в память об освобождении от фашизма установили памятник танку «Т-34», передают РИА Новости.

Министерство обороны Польши планировало переместить танк в музей, чтобы убрать его с улицы, но жители города устроили пикет. На улицы вышли и депутаты различных партий, и чиновники, и простые люди. В итоге памятник не тронули. Активисты давили на то, что танк – польской армии, только произведен в СССР. Петиция в поддержку «Т-34» собрала 2,7 тысячи подписей.