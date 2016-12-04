Земляки Андрея Боголюбского требуют убрать от святого места завод презервативов

Поселок Боголюбова (Владимирская область) митингует: там, где когда-то по преданию князю Андрею Боголюбскому явилась Богородица (в этом месте построен храм), хотят открыть завод по производству контрацептивов.

Жители селения возмущены цинизмом предпринимателей: бизнес-бизнесом, но надо ведь и святыни чтить, передает «Лайф».

Завод по изготовлению презервативов должен запустить мощности в 2018 году, и местные жители только что узнали, что за производство откроется по соседству с христианской святыней и требуют предприятие убрать.

Протестующие вышли к зданию местной администрации с плакатами «Нет производству контрацептивов на святом месте!» и «Владимир – не Содом, Боголюбово — не Гоморра». Христиане сопровождают свою акцию церковными песнопениями.

В селении много промзон, - строй любой завод, но только не у храма.