Российские политики обыграли весь мир

Футбольный матч между сборной мира и российскими политиками завершился со счетом 4 : 1 в пользу россиян. Таким образом, победителем VII Международных парламентских игр стали российские депутаты.

Игры первый раз в истории проходили на профессиональной арене футбольного клуба ЦСКА, передает ТАСС.

За команду мира в футбольном матче играли политики из Белоруссии, Латвии и Сербии. Затем российские парламентарии победили и в перетягивании каната, за 15 секунд опрокинув своих соперников.

Главный тренер российских депутатов и по совместительству – депутат российской Госдумы Валерий Газзаев сообщил, что для сыгранности нашей команде понадобилась лишь пара тренировок.

В рамках Международных парламентских игр прошли поединки по шахматам, мини-футболу, теннису (настольном и большому), бадминтону, и бильярду. Депутаты из России выиграли на всех площадках, за исключением настольного тенниса, где их обошли коллеги из Латвии.

В VII Международных парламентских играх участвовали депутаты из России, Белоруссии, Сербии, Хорватии, Армении, Латвии и Литвы.