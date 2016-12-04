В Ингушетии появился новый город

Это всего лишь формальность, но формальность значимая: карта Ингушетии теперь будет выглядеть иначе. Президент Республики подписал постановление, по которому селение Сунжа стало городским округом.

Президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 4 декабря подписал постановление о преобразовании Сунжи в город. При этом «народившийся» город выходит из подчинения Сунженского муниципалитета и переходит в разряд самостоятельных административно-территориальных единиц республики. Теперь в Ингушетии пять городов: Сунжа, Магас, Назрань, Малгобек и Крабулак.

В новом городе насчитывается более 70 тысяч жителей, и это прежде был крупнейший в России поселок городского типа.

Сунжа основана 1845-м как казачья станица на месте села Кури-Юрт. Названия у поселения менялись: станица Слепцовская, а в СССР она называлась станица Орджоникидзевская.