Музыкант Борис Гребенщиков написал активисту Дадину письмо в колонию

Знаменитый российский музыкант Борис Гребенщиков отправил осужденному оппозиционному активисту Ильдару Дадину письмо в колонию.

Артист сделал это в рамках кампании организации Amnesty International. Копия данного письма была опубликована на официальной страничке в твиттере главы российского представительства Сергея Никитина. Гребенщиков написал, что все думают о Дадине и надеются на то, что в скором времени ситуация изменится к лучшему и он будет свободен.

Напомним, в середине ноября компания Amnesty International создала акцию, в ходе которой призвала отправить письма поддержки Ильдару Дадину.