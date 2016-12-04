С сегодняшней ночи жители Саратовской области живут в другом измерении. Часовом. С 02:00 сегодня их время отличается от московского на час вперёд, сообщил глава областной общественной палаты Александр Ландо.

По его словам, вопрос о переводе стрелок долго обсуждался и сопровождался опросами общественного мнения. После того как более 70% саратовчан, принявших участие в соцопросах, высказались за смену часового пояса, решение было принято. На взгляд депутатов, продление светового дня положительным образом отразится на самочувствии, а также производительности труда жителей.

Как известно, в июне текущего года сменила часовой пояс Новосибирская область. Более месяца назад за такое же решение выступил врио губернатора Кировской области Игорь Васильев.

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