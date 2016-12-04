Проблема нехватки рабочих обошла коррупцию и бюрократию

По данным опроса 6 тысяч бизнесменов и менеджеров в 40 регионах, проведённого предпринимательской организацией «Опора России», нехватка квалифицированных рабочих заняла первое место в ряду проблем, мешающих развитию промышленности, отодвинув даже коррупцию и административные барьеры.

По данным официальной и неофициальной статистики, в связи с падением соотношения рубля к доллару на 120% в течение 2015 г. из Узбекистана и Таджикистана прибыло на 45-50% меньше тружеников, чем обычно.



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