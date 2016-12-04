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15 млн мигрантов не создадут в России этнические гетто

4 декабря 2016, 10:05 [ «АН-онлайн» ]

15 млн мигрантов не создадут в России этнические гетто

В России живут 10–15 млн выходцев из республик бывшего СССР. Практически ни в одном российском городе нет этнического гетто. Например, азербайджанцев в Москве очень много в Гольяново, в Петербурге – в Весёлом Посёлке, но нигде они не составляют большинства. Для сравнения, в Марселе есть целиком алжирские районы, есть камерунские. Но чаще всего, гетто появлялись в результате строительства властями социального жилья для приезжих. Россия же никогда иммигрантов не поддерживала, а московская программа строительства гостиниц для гастарбайтеров – это просто бизнес.

Второе важное отличие: таджики или узбеки в российских городах не создали сильной оргпреступности. Подавляющее большинство приезжих ориентированы на легальный заработок. К тому же едут из стран, для которых ещё недавно русский язык был государственным.

В 2010-2012 гг многим казалось, что наплыв мигрантов никогда не прекратится и в итоге мы станем национальным меньшинством в собственной стране. Однако на поведенческом уровне этот страх выражался разве что в снобизме и барстве: большинство бытовых ксенофобов без колебаний нанимали на работу узбеков, если те были хоть чуть-чуть дешевле русских.

Подробности читайте в материале "Аргументов недели".

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