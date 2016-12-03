В интернете появилась видеозапись посещения президента Сбербанка Германа Грефа отделения кредитной организации в костюме инвалида, который имитирует инвалидность.

На кадрах, которые были сняты телеканалом РЕН ТВ, можно увидеть, как Греф, облаченный в костюм, который практически полностью лишил его слуха и зрения, берет талончик и направляется к одному из менеджеров банка. Представившись Германом и заявив, что его месячный доход составляет 30 тысяч рублей, банкир просит выдать ему кредит.

Напомним, Греф решил прибегнуть к подобной маскировке, чтобы проверить, как его сотрудники обслуживают людей с ограниченными возможностями здоровья. Как ранее писали «АН-онлайн», результатами проверки глава Сбербанка остался недоволен.

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