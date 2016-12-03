Отъезд мигрантов привёл к удорожанию товаров и услуг

Плотность населения России до сих пор 8,4 человека на 1 кв.км. Это в 18 раз ниже, чем в Китае, в 14 раз ниже, чем в Евросоюзе. Однако в России до сих пор не заработали механизмы распределения приезжих по нашим необъятным просторам – они все сосредоточены в крупнейших городах.



Но с 2014 г. рубль упал по отношению к доллару на 120%. И оказалось, что большинство приезжих в России действительно временно. За 2015 г. нашу страну покинуло более 1 млн иностранцев. Речь идёт только об официально зарегистрированных работниках, имеющих вид на жительство или патент или долгосрочный контракт. Согласно статистике ФМС, на начало 2016 г. в России было зарегистрировано 3,7 млн иностранцев, а реальное число мигрантов из союзных республик в 4-5 раз выше. В течение 2015 г. из Узбекистана и Таджикистана прибыло на 45-50% меньше тружеников, чем обычно.



Заодно и количество рабочих мест стало сокращаться. Шутка ли сказать: в строительной сфере одного только Краснодара стало на 40 тысяч вакансий меньше. Угроза безработицы сделала более активными и коренных россиян, а им не надо оформлять столько документов. А вот полный пакет для мигранта в Москве стоит, по слухам, 60 тысяч рублей. Хотя за сам патент в городскую казну идёт лишь 4 тыс. В такой ситуации узбеки и таджики предпочитают пересидеть дома или попытать счастья на стройках, например, Ближнего Востока. А Россия не получает самых квалифицированных работников, на которых есть спрос в любой азиатской стране.



– Широкие слои россиян осознали, насколько дешёвыми делали для них товары и услуги приезжие, – говорит политолог Анна Рудая. Крупный девелопер подсчитал, что двухкомнатная квартира в типовой новостройке в Подмосковье подорожала бы на 42 тыс. долларов, если не использовать нелегалов. На автомойке вместо одного москвича можно нанять четырёх мигрантов. Есть предположение, что для помывки машины в столице пришлось бы подождать в очереди часа два. Процентов на 70% больше накрутил бы вам счётчик в такси, двое подорожали бы маршрутки. В гипермаркетах низкоквалифицированный персонал пашет за 18-20 тыс. рублей в месяц.



Без мигрантов Россия могла бы обойтись, наверное, только в одном случае. Если в ближайшие годы в нашей провинции наконец закроют все школы и больницы, переведут всю промышленность в технопарки. Тогда трудоспособное население из Вологодской или Пензенской области бросится в большие города и не даст остановиться их стройкам и заводам.



