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В Крыму намерены пресечь теле- и радиовещание с Украины

3 декабря 2016, 16:08 [ «АН-онлайн» ]

В Крыму намерены пресечь теле- и радиовещание с Украины
Фото: pixabay.com

Украина предполагает наладить вещание в Крым с помощью 150-метровой телекоммуникационной вышки, монтаж которой начался недавно в поселке Чонгар на юге Херсонской области.

Возведение вышки планируется закончить уже к концу текущего года, однако крымские власти намерены пресечь вещание украинских СМИ на территории полуострова. По словам министра внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрия Полонского, итогом усилий Украины в этом вопросе станет разве что устойчивый прием в Херсонской области. Он подчеркнул, что Крым располагает необходимыми техническими средствами, чтобы пресечь незаконное теле- и радиовещание на территории республики.

Полонский также добавил, что подавление сигнала с Украины никак не отразится на качестве вещания российских СМИ.

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