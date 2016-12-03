В Крыму намерены пресечь теле- и радиовещание с Украины

Украина предполагает наладить вещание в Крым с помощью 150-метровой телекоммуникационной вышки, монтаж которой начался недавно в поселке Чонгар на юге Херсонской области.

Возведение вышки планируется закончить уже к концу текущего года, однако крымские власти намерены пресечь вещание украинских СМИ на территории полуострова. По словам министра внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрия Полонского, итогом усилий Украины в этом вопросе станет разве что устойчивый прием в Херсонской области. Он подчеркнул, что Крым располагает необходимыми техническими средствами, чтобы пресечь незаконное теле- и радиовещание на территории республики.

Полонский также добавил, что подавление сигнала с Украины никак не отразится на качестве вещания российских СМИ.

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