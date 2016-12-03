Эксперты получили данные телеметрии космического грузовика "Прогресс МС-04" и сделали вывод, что проблема была не в двигателях третьей ступени, как предполагали, а во внештатной ситуации на борту грузовика.

После анализа данных телеметрии стало очевидно, что двигатель ракеты не причем, передают РИА Новости.

Грузовик успел отделиться от ракеты-носителя "Союз-У", но почему-то после этого вышел из планового режима и развалился. Авария произошла на 384-й секунде после старта корабля, когда он уже отделился от ракеты. Что-то случилось на борту «Прогресса», после чего его системы вышли из штатного режима и привели к гибели корабля.

Ранее «АН-онлайн» сообщали об обнаружении фрагмента погибшего корабля в провинции Тувы.