Церемония открытия ЗСД в Санкт-Петербурге прошла в тумане
3 декабря 2016, 11:12 [ «АН-Санкт-Петербург» ]
Вчера Президент РФ прибыл в Северную столицу, чтобы открыть центральный участок ЗСД. Во время торжественной церемонии в тоннеле скоростного диаметра случился пожар. Не выдержала проводка на расстоянии нескольких
километров от официального мероприятия.
Петербург — ненормальный город с нереальной судьбой. Ни у кого не было такой скорости развития, такого количества архитектурных удач, таких поэтов, таких наводнений, такой революции, такой блокады, такого ужасного климата и ЗСД, при открытии которого в присутствии Президента РФ случился пожар.
Пожар вспыхнул в 12:40 накануне, 2 декабря, в тоннеле Западного скоростного диаметра над рекой Смоленкой. Торжественную церемонию открытия это не сорвало, ветер был юго-западный 2,0 м/с, вместо обычного северо-западного, что и спасло ситуацию.
Южный и Северный участки трассы официально соединились на открытии Центрального участка ЗСД. Дорога протяжённостью почти 12 километров строилась с 2013 года. За три года работ отечественные строители вместе с иностранными гостями из Турции проверили все системы, но не учли слабую проводку.
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