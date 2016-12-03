Герман Греф притворился инвалидом, чтобы проверить Сбербанк

Сегодня, 3 декабря, весь мир отмечает День инвалидов. Глава Сбербанка решил лично проверить, как работают сервисы его организации для людей с ограниченными возможностями, и прибег к специальной маскировке.

Герман Греф переоделся инвалидом, у которого есть проблемы со слухом и зрением. В темных очках, в которых Греф действительно ничего не видел, и со слуховым аппаратом в виде наушников Греф вошел в банк, чтобы оформить кредит.

Сообщается, что менеджер ни о чем не догадался и работал с «инвалидом» по обычной схеме. До того как кредит был оформлен, Греф прервал проверку, которой остался недоволен. Менеджеру были переданы «спецсредства» - очки и наушники, чтобы тот смог убедиться, что проверяющий действительно ничего не видел и не слышал.

Греф приказал службам банка усовершенствовать работу с инвалидами. Теперь в финансово-кредитном учреждении появятся специальные программы и предложения для людей с ограниченными возможностями.