Режиссер Шахназаров: на смену читающей молодежи пришла молодежь смотрящая

Российский режиссер Карен Шахназаров заявил о том, что в настоящий момент имеет смысл говорить о том, что чтение вообще осталось в прошлом, и на смену “читающей молодежи” пришла “молодежь смотрящая”.

В связи с этим, по мнению Шахназарова, которое цитирует lenta.ru, от изучения большинства классических авторов можно отказаться и перейти от количества к качеству, сосредоточившись на более глубоком анализе произведений шести русских классиков. В школьной программе режиссер предложил оставить произведения Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского, Чехова и Гоголя, поскольку, по его мнению, школьники, которые прочитают этих авторов, будут читать и остальных.

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