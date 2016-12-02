Депутат Госдумы выступила против сокращения списка школьной литературы

Руководитель рабочей группы "Образование и культура как основы национальной идентичности" Общероссийского Народного Фронта, депутат Госдумы Любовь Духанина выступила против сокращения списка обязательной школьной литературы.

По мнению депутата, именно произведения русских классиков являются наиболее эффективным способом формирования личности ребенка, поэтому список в данный момент существует задача мотивировать школьников для более частого обращения к классике.

Духанина отметила, что в настоящее время школа больше сосредоточена на анализе интерпретаций произведений, поэтому все большую популярность получают краткие пересказы и готовые сочинения. Все это приводит к тому, что тексты классиков становятся трудновоспринимаемыми для современных школьников.

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