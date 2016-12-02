Нажми на Enter – получишь результат?

Компания Enter Связной – федеральный мультиканальный ритейлер России. Его ассортимент включает 63 000 артикулов в 14 товарных категориях: мебель, электроника, товары для спорта и отдыха, бытовая техника и т.д. У Enter около ста офлайн-точек по все стране. Интернет-мегамаркет в Санкт-Петербурге, собственный склад в городе Чехов площадью 62 тыс. кв. м. Годовой оборот Enter с НДС составляет более 9 млрд руб., компания занимает восьмое место в рейтинге Forbes «20 крупнейших онлайн-магазинов России»…

Казалось бы, сомнений быть не может – перед нами организация-гигант, осуществляющая кипучую деятельность чуть ли не по всей территории необъятной родины. Ассортимент, цифры, оборот, склады, площади – наверное, мы должны доверять такому крупному бренду, уверенно держащемуся на рынке… Однако, как выяснилось, из открытых источников, Enter ухитрился задолжать абсолютно всем, причем, как кредиторам, так и конечным потребителям.

Во-первых, всплыла история, что с января по март 2015 год на Enter не подавал в суд только ленивый, от 39 поставщиков поступили иски в арбитраж на общую сумму в… 460 миллионов рублей! Около половины из них приходится на ТД «Абсолют», который занимается электроникой и бытовой техникой. Также были возмущены многие мебельные компании и поставшики текстильных изделий. Эта информация появилась 27 марта 2015 г. в «Коммерсанте». Авторы публикации ссылались на официальную информацию из арбитражного суда.

В июне 2015-го общая задолженность Enter перед поставщиками составляла 1 1,8 млрд руб. С дистрибьютором техники ТД «Абсолют», на который приходилось половина задолженности, Enter удалось договориться о реструктуризации долга. Остальных кредиторов, видимо, в порядке дипломатического посыла, предупредили, что несговорчивость и строптивость может выйти им боком. Мол, если будет запущена процедура банкротства, то в первую очередь Enter расплатится с основным кредитором, а до остальных очередь дойдет не скоро…Честно говоря, такой «ход конем», сильно смахивал на грубый шантаж.

По данным системы «Коммерсантъ Картотека» еще на конец октября 2014 г., Enter выступал ответчиком по рекордному количеству арбитражных дел – 252, на общую сумму 850,7 млн руб! Среди компаний, предъявивших судебные претензии, – поставщики широкого круга товаров: от товаров детской индустрии до электроники и бытовой техники. Так, крупные иски подали рекламное агентство Sinoby – на 3,7 млн руб., поставщик автозапчастей «Мэйджор Профи» – на 2 млн руб. Многие партнеры Enter прокомментировали существующую ситуацию СМИ, как отсутствие признаков нормального диалога со стороны компании-должника. При этом Enter , как мы можем понять из публикаций в СМИ, революционно нарушая все обязательства и правила деловой этики, даже не раскрывала свою финансовую отчетность!

На сегоднешний день, как мы видим, компания устояла, не обанкротилась, не канула в Лету и продолжает снабжать товарами конечных потребителей. Вот только зашкаливающая плотность негативных отзывов об Enter на одном Яндекс-маркете напоминает истерику кинутых вкладчиков МММ!

По данным Роспотребнадзора, большая часть правонарушений Интернет-торговли – 70% – связана с умышленным замалчиванием достоверной информации о товаре, о сроке возврата и гарантийном ремонте. 25-30% претензий – это несоблюдение порядка и сроков возврата товара. 10-15% зафиксированных нарушений напрямую связаны с отказом со стороны Интернет-магазинов удовлетворять законные требования покупателей. И, судя по всему, вся палитра этого беспредела, хамства и откровенного кидалова, в полной мере отражена и в политике компании Enter! Люди, имеющие неосторожность воспользоваться этим популярным Интернет-магазином, зачастую неделями и месяцами не могут получить ни товар, ни, на худой конец, свои деньги! Все это смахивает на хроническое пренебрежение интересами потребителя, тотальную безответственность и безнаказанность, как неотъемлемую часть фирменного «маркетинга».

Похоже, лучшее, что может ждать вас, если вы решили заказать какие-то позиции в Enter – это неадекватные сроки поставки уже оплаченного товара. Оказывается, вам очень повезло, если вы все-таки получили свою посуду, детскую коляску или диван! Товар, как вариант, может оказаться перепутан, б/у или ненадлежащего качества. Возврат денег – видимо, опять-таки, если посчастливится – по частям и с боем. И при этом никаких извинений и компенсаций! Люди пишут, что Enter обманывает, прежде всего, принимая заказы, которые не может выполнить. Некоторые изрядно невротизированные покупатели окончательно утратили надежду получить вожделенный товар или хотя бы возвратить свои кровные. Тут остается один вариант решения проблемы – собирать документы и подавать в суд. На этом месте, чтобы не быть голословными, стоит привести подборку типовых отзовов об Enter (стилистика и орфография сохранены):

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Заказывал у них электрогравер Ставр (заказ COXG-475763), причем оплатил его сразу картой, и началось динамо.... Постоянные переносы заказа, в итоге прождав более трех недель, я был вынужден отказаться от заказа. Никому не советую делать покупки в этом магазине.

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Заказала стол, оплатила онлайн, обещали доставку через 14 дней, но товара не дождалась в указанное время, даже не перезвонили. Позвонила сама, сказали проблемы с отгрузкой, перенесли доставку еще на неделю, через неделю та же ситуация, опять ничего не привезли и не перезвонили, когда позвонила сама, опять сказали, что переноситься доставка еще на неделю, на что попросила вернуть деньги. Написала заявление, прошел практически месяц, деньги не вернули. Звонила и писала им, ответ один: технические неполадки и что-то с бухгалтерией

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Ужасный магазин. Сплошной лохотрон. Оплатила заказ с карты 18 сентября. Покупала мебель на сумму более 45 тыс.руб. 5 раз переносили сроки доставки. Терпение мое закончилось! Оформила возврат денег.

Если не перечислят деньги в течение 10 дней (как указано в заявлении), готовлю иск в суд! Уже сообщаю об этой ситуации в СМИ.

Сегодня 07 ноября. Прислали письмо, что сегодня мне вернется на карту 15 тр обратно! Смешно! Как списывать с карты, то мигом и все сразу! А возвращать - частями и с боем! Надеюсь, зарплату сотрудники также получают! частями и кое-как! Документы в суд готовы!

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Жулики. 08.09.16 был куплен диван-кровать. Заказ COXG-467233, оплата онлайн. Через месяц привезли. После распаковки оказалось, что обивка не соответствует заказу, ткань вместо искусственной замши. Уже больше месяца веду переписку с их feedback, результат нулевой, "ваша претензия направлена специалистам, бла-бла-бла.." Видимо, придется решать вопрос в судебном порядке.

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Ужасный магазин. Заказала сушилку д/белья и гладильную доску, оплатила сразу, доставку переносили 3 раза и не на три дня, а каждый раз на неделю. Каждый раз не предупреждали, приходилось звонить самой, объяснений я так и не получила. Потребовала возврата денег. Заполнила все формы, что требовалась, жду уже три дня. Пока никто не ответил даже.

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Весной 2016 г покупали диван, предварительно оплатив стоимость, доставка откладывалась 2 раза, превысили срок 13 дней, летом оплаченную эл. мясорубку ждала сверх срока 25 дней, не научилась. Сегодня срок доставки ингалятора (оплачено) ,предложили отказаться от покупки, ввиду отсутствия её на складе, заявление с моей стороны, что товар мне не подошёл и сканер моих документов( паспорта, расчетного счёта, я должна им выслать для возврата денег?! Люди здесь работают мошенники, будьте осторожны!

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Заказ щетки стекоочистителя. На сайте указан срок доставки 3-5 дней самовывозом. Оператор потом перезвонила сказала ,что выйдет 10 дней , устроит ли – согласился. В день, когда должны были быть готовы на самовывоз, оператор перезвонила – переносим на 1 день. Хорошо, даже порадовался за такое отношение. И... смс на следующий день, что заказ переносится на три дня, свяжить по телефону... Связываться не стал, видимо этого и добивались. Звонить и слать инфо смс перестали.

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Сделал заказ через сайт. Принцип работы скидки слегка удивил, для того, чтобы она сработала, товар необходимо оплачивать сразу при его заказе на сайте, т.е. предоплата. Процедура оплаты неудобна, для того, чтобы воспользоваться скидкой, на нее ссылка в самом низу экрана. В общем, заказал, оплатил, а дальше началось самое интересное, выбрал дату доставки на пункт самовывоза 27.10, товар планировал подарить, поэтому сроки были для меня принципиальны. Мне пришло смс о том, что остается только ждать доставки на пункт самовывоза, думаю, чудно, раньше сервис ENTER не подводил. 26.10 в районе 3 часов дня мне пришло смс о том, что товар будет доставлен на пункт самовывоза не ранее 01.11. Меня это не устроило, начал звонить выяснять, контактный центр долог, приходиться ждать по несколько минут, пока вас соединят на оператора. В итоге в смс был указан неверный номер заказа, т.е. не мой, при этом мой тоже был перенесен на 01.11, но об этом смс не приходила. Попросил соединить с отделом качества, но у них такого нет, нет в том числе и человека которому можно было бы высказать, что ты думаешь о магазине. Попросил, чтобы мне вернули деньги, менеджер сообщил, что должно прийти письмо. Звонил в районе 4 часов дня, перезвонил в районе 6 часов вечера, на вопрос где письмо и т.д., мне сообщили, что человек, который отвечает за возврат денег по заказам, ушел пораньше домой. В итоге, больше в этом магазине ничего приобретать не буду, клиентоориентированности попросту нет, хочешь скидку - плати вперед, сроки заказа – наверное быстрее из Китая доставить чем из Москвы в Москву, в общем не удивлюсь, что с таким подходом он скоро закроется. Мой заказ, уважаемые менеджеры из ENTER 474329, заказ сделал 25.10, неделя доставка в Москву из Москвы, Господа - это сильно.

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Сделал заказ на несколько позиций, среди которых был керамический обогреватель. Дабы не задерживать курьера, я подписал документ о принятии товара и отпустил его. Через 5-10 минут при вскрытии товара, обнаружил, что обогреватель Б/У, о чем свидетельствовали царапины на корпусе и не до конца закрывающаяся решетка на заднем фильтре. К слову сказать, коробка была заклеена небрежно простым офисным скотчем.

Сразу перезвонил в Enter, где задорная консультантша меня спросила, после того как я описал ей ситуацию, вы подписали бумажки? Я сказал, что разумеется, кто мне отдаст товар без подписи? На что мне заявили, что теперь притензии не принимаются. Заказываю много разного, стараюсь делать заказы в крупных магазинах, в том числе это далеко не первый заказ в этом магазине. Я думал (что, в принципе, подтверждалось не раз), что если я заказываю в крупной сети, то таких проблем не должно возникать. Ан нет. Enter меня в этом переубедил. Называется – лишь бы продать.

Ах да, самое интересное! Только что пробовал включить обогреватель, он мне сразу же спалил сетевой фильтр)

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Люди! Обходите этот магазин стороной! Не могу промолчать, т.к. эмоции переполняют! В середине декабря заказала диван, заказ приняли на 3 февраля. Все то время звонила, уточняла, все время говорили, что все в порядке, диван в производстве. 3 февраля утром опять позвонила и опять меня заверили, что диван в доставке, ждите. Прождала до 18 часов, так никто и не приехал, снова позвонила в магазин, девушка Анна радостным голосом сообщила, что обнаружен брак и диван снят с доставки, а других нет. Причем, даже никто не извинился. Интересно, работники ENTER читают отзывы или им глубоко... на своих клиентов?!

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Резюмирую нашу историю, надо сказать, что для многих возможность приобретать понравившиеся вещи в онлайн-режиме стала по-настоящему спасением. С одной стороны, это избавляет от многих неприятностей, таких, как трата времени и переплата за желаемый товар. Впрочем, как мы видим, ни солидность бренда, ни большое количество оффлайн-точек, ни сотрудничество с уважаемыми партнерами, не гарантируют в полной мере благонадежности компании. При этом любая розничная торговля, в том числе в онлайне – это обмен. Товарно-денежный, информационный, эмоциональный и пр. То есть – это адекватный диалог, который должен быть полезным и конструктивным для обеих сторон: и для продавца, и для потребителя. Неуважительное отношение к интересам клиентов и несовершенный менеджмент в итоге ничем не лучше, чем откровенное мошенничество… Таким образом, заказывая товары в том или ином Интернет- магазине, прежде всего внимательно изучите отзывы о компании. Как показывает практика, только умение работать с информацией может предостеречь вас от проблем, «купленных» вами за ваши же деньги!

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