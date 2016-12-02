Развенчанием мифов о России займется специальная организация

Заместитель главы Ростуризма Сергей Корнеев заявил о создании специальной туристической организации, которая займется привлечением путешественников из-за рубежа и развенчанием мифов о России.



По словам Корнеева, в организацию, которая получила название Союз национальных и международных туристических офисов (СОНАТО), уже вошли само федеральное агентство и Национальный маркетинговый центр по туризму. Предполагается, что в скором времени к объединению присоединятся частные компании - как российские, так и зарубежные.

Организация намерена заняться привлечением иностранных туристов, которые зачастую опасаются путешествовать по стране из-за устойчивых стереотипов, сложившихся о России. Кроме того, члены организации будут общаться с журналистами из других стран, зачастую настроенных негативно по отношению к РФ.