Киркоров устроил пышное торжество на Рублевке в честь первого юбилея дочери

На празднование первого юбилея своей дочери 49-летний певец не пожалел средств. Филипп Киркоров закатил шикарное торжество в ресторане на Рублевке.

Вечеринка в честь пятилетия Аллы-Виктории была оформлена в стиле Barbie. Все помещение окрасили в розовый цвет, везде стояли куклы. Поздравить девочку с днем рождения пришли ее друзья, поэтому для аниматоров в тот вечер хватило работы.

В самый разгар вечеринки именинницу ждал сюрприз. На темном экране нарисовали светодиодными красками мультфильм, созданный в ее честь. Также в помещении стоял огромный «холодильник» с мороженым, откуда любой желающий смог его взять и полакомиться, сообщает life.ru.

Однако детей больше впечатлила на празднике огромная кошка. Каждый норовил погладить пушистика. Поздравить девочку пришли также звезды эстрады со своими детьми.