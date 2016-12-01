Интересное поведение животных в дикой природе попало на камеры наблюдавших. Слоненок оказался в весьма опасной ситуации. К счастью, его мать подоспела вовремя.

Буйвол внезапно набросился на малыша и со всего маху повалил его на землю. По всей видимости, он решил, что взрослых сородичей слоненка нет рядом, и хотел воспользоваться ситуацией. Но не тут-то было.

Откуда ни возьмись выскочила слониха, и буйволу пришлось не сладко. Материнский инстинкт проявился мгновенно. В одну секунду громадное животное подхватило обидчика и подбросило в воздух. И, в общем-то, поделом. Не надо обижать маленьких.

Фотографии инцидента можно посмотреть здесь.