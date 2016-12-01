Почему мы теряем позиции на рынке самоцветов?

Старые месторождения самоцветов истощаются, разведки новых практически не ведётся. Не то чтобы это сильно било по доходам бюджета – скорее по авторитету державы, которая в очередной раз не может воспользоваться богатствами, лежащими у неё под носом. «Аргументы недели» выясняли, почему богатейшие копи заброшены и кормят лишь нелегальных старателей.

– Поддельные рубины, сапфиры, изумруды выращиваются «в пробирках» под Москвой в наукограде Черноголовка и в Новосибирске, – рассказал «Аргументам недели» кандидат геолого-минералогических наук Михаил Попов. – Однажды уральскому огранщику частник принёс на продажу образец породы с вкраплениями крупных александритов всего за тысячу рублей. Но такой настоящий камень должен стоить 3–5 тысяч долларов. Оказалось, искусственные камни в породу вклеили суперклеем. Синтетические подделки становятся всё удачнее, научились даже фальсифицировать главный признак отличия драгкамня от суррогата – включения слюды и сопутствующих минералов. В то же время потенциал добычи на Урале до конца не раскрыт.

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