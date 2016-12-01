Россиянам предлагают анонимно жаловаться на взяточников

Как сообщили в Генпрокуратуре, ведомство планирует провести опрос среди россиян, касающийся коррупции. Гражданам предложат ответить на ряд вопросов на сайте ГП.

В частности, у людей спросят, приходилось ли им сталкиваться с вымогательством взятки, а также давать кому-то деньги. Также попросят привести примеры ситуаций, когда проще решить проблему с помощью взятки, чем законным путем.

Помимо этого ведомство поинтересуется, как люди относятся к коррупции и в чем видят решение этой проблемы. Генпрокуратура утверждает, что все полученные данные будут применяться для разработки мер профилактики коррупции, сообщает rg.ru.

Ведомство также уточняет, что пользователям не придется предоставлять личные данные. Их попросят указать лишь общие моменты. Например, пол и возраст.