Следствие заключило, что физическую силу применяли к Дадину правомерно

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по республике Карелия, по делу Ильдара Дадина была проведена проверка. Она установила, что в отношении заключенного применялась физическая сила и спецсредства, однако это было правомерным.

Следствие разъяснило свое заключение. Сообщается, что у Дадина обнаружили два лезвия для бритвы, что запрещено правилами колонии. В связи с этим его наказали, отправив в ШИЗО. Там в отношении заключенного, действительно, применялась физическая сила. Подтверждается, что на него надевали наручники. В связи с этим на теле заключенного остались повреждения. Однако, как установило следствие, все действия по отношению к Дадину были правомерными, сообщает vesti.ru.

Следствие уточняет, что сотрудникам колонии пришлось применять силу и спецсредства, так как Дадин отказывался выполнять их требования, которые были в рамках закона.

Напомним, что о заключенном Ильдаре Дадине узнали не только в России, но и в мире после того, как он написал письмо жене. В нем он сообщил, что его жестоко избивают в колонии.