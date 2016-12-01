Лоцманы просят президента о помощи
1 декабря 2016, 20:04 [ «АН-онлайн» ]
Директор Некоммерческого партнёрства «Национальное объединение лоцманских организаций» В.А. Рябоконь обратился к президенту РФ Владимиру Путину в открытом письме на страницах газеты «Аргументы недели».
Просим Вас, как гаранта Конституции Российской Федерации, обеспечивающей негосударственным лоцманам право на профессиональную деятельность во благо Родины, повышения её авторитета в мировом торговом мореплавании, сохранения здоровых традиций российских лоцманов, защитить наши конституционные права и пресечь использование ФГУП «Росморпорт» административного ресурса в лице заместителя министра транспорта – руководителя Федерального агентства морского и речного флота с целью экономического удушения лоцманских и других негосударственных организаций, оказывающих услуги в морских портах и составляющих Росморпорту здоровую конкуренцию, принять меры срочного введения в российских морских портах экономически обоснованных с учётом опыта европейских морских стран и действовавших с 1995 по 2008 год апробированных ставок портовых сборов.
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