Русские женщины переманили парней из Таджикистана

Директор НИИ миграции в Душанбе Рахмон Ульмасов рассказал «Аргументам недели», что ежегодно около 12 тысяч таджиков женятся в России.

По словам директора НИИ миграции в Душанбе Рахмона Ульмасова, конечно, встречаются фиктивные браки с целью упрощения получения гражданства, но большинство всё же вполне реальны. Как следствие: в некоторых районах Таджикистана местным девушкам стало сложно найти женихов, поскольку рванувшие в Россию однокашники завели семьи там. Средний возраст невест в Таджикистане за несколько лет вырос с 17–18 до 23–25 лет. Мало того что это грозит демографическим перекосом в будущем, так и поток денежных переводов мигрантов из России обмелел: раньше они составляли около половины ВВП страны, а сегодня оцениваются в 30%.

– Тем не менее родня в Средней Азии стала благосклоннее относиться к тому, что сын уехал в Россию и женился, – отмечает Ульмасов. – Они охотно едут на свадьбу в Россию, поддерживают отношения с роднёй невесты. Нынешняя ситуация похожа на 1950–1960-е годы, когда таджик уезжал в армию или на учёбу и возвращался с русской невестой. Разница в том, что сегодня молодая семья чаще остаётся в России.

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