Ноги в руки и куда?

Недавно в одной известной газете прочел статью неведомого мне политолога Олега Бондаренко под спортивно-оздоровительным заголовком «Москва – для пешеходов». Звучит даже несколько зловеще. Прямо как клич: «Пленных не брать!»

Собственно, автор-политолог сразу лишил читателей интриги одним лишь заголовком, указав всем нам, что передвигаться по столице гораздо приличнее и интеллигентнее только пешим порядком. У меня даже мелькнула мысль, что г-н Бондаренко намерен создать в столице какую-нибудь пешеходную общину, секту, а то и партию любителей пеших переходов и перебежек, к чему хочет склонить и нас всех. Ну чтобы понравиться, например, московскому мэру Собянину, который тоже не скрывает некоторой личной брезгливости к автолюбителям и автопрому.

Во всяком случае, уверился я, уж такой человек, как г-н Бондаренко, принципиально никогда не сядет за руль экологически-коварного авто. Углубимся в авторский текст. Итак.

Эх, не прокачу!

— « … Когда выезжаешь из своего двора на северо-западе столицы и сразу попадаешь в пробку, первый вопрос, возникающий в голове: неужели всем этим людям тоже именно сейчас нужно поехать в центр на авто?»

Вот это да! Какая литературная неожиданность (стилистика не в счет!): лоббист пеших марш-бросков по столице, г-н Бондаренко оказывается регулярно выезжает в ее центр со своего двора на северо-западе (деликатно при этом попеняв мэру на пробки и в этом районе столицы. — «АН») не на прокатном велосипеде, не на самокате, не на роликах, ни даже на сомнительном китайском скутере, а на … авто?

Впрочем, это может всего лишь метафора, подумал я, некий авторский переход к дальнейшему безудержному восхвалению «бега трусцой», «хотьбы строем», «на одного линейного дистанции!» и т.д. Однако автор оказался не так примитивен. Далее он мягко, без нажима начинает озвучивать соболезнования столичным чиновникам.

— « … Чего только не испробовали городские власти для уменьшения количества машин в центре: и платные парковки вводили (и активно вводят до сих пор, если г-н Бондаренко не знает! — «АН»), и цены на них уже неоднократно повышали (круглосуточно этим заняты и сейчас к сведению автора! — «АН»), … а все никак не хочет усредненный москвич пересаживаться со своего четырехколесного любимца на городской трансапорт для поездок в центр …».

Стоп! Постараемся осмыслить логику лукавого политолога: он за пешеходов или все же за автовладельцев? Ведь своего двора он все-таки не выходит, а выезжает? (Ради любопытной истины, автору можно простить даже такую физиологическую бестактность, как «усредненный москвич»).

Далее политолог Бондаренко, изнуренный пробками на «северо-западе столицы», прямолинейно переходит к московской экологии: « … И к условному 2030 году (если не раньше) Москва по уровню содержания углекислого газа и вредных выбросов в воздухе станет похожа на Пекин, где редко когда можно увидеть голубое небо …».

Оказывается, г-н Бондаренко помимо северо-запада столицы бывает в Пекине, что географически отрадно. (Очень хочется верить, что добирается он до китайской столицы все же не пешком. — «АН»). Правда, голубое небо в Пекине, как правило, действительно сложно увидеть, но лишь ночью, после того, как там закрываются бары и рестораны. А так, пожалуйста, любуйся на здоровье. Я вот постоянно видел. Но это уже зависит от степени индивидуальной «перезагрузки». Кому-то оно может и «с овчинку» глянуться …

Впрочем, послушаем автора далее:

— «… Главная проблема восприятия Москвы многими ее жителями состоит в том, что столица видится городом больших пространств, в котором без личного транспорта никуда. Данный миф активно поддерживается миллионами московских и подмосковных автолюбителей ( к которым, надо полагать, г-н Бондаренко все же принадлежит тоже. — «АН»).

Они защищались от Родины

А в чем, собственно, автор усмотрел «данный миф»? В том, что Москва – город «больших пространств»? Так это чистая правда! Особенно после того, к Москве «боярской» прирезали участок «Новой Москвы», после чего власти так и не могут понять, а зачем, собственно, они это сделали?

Если для того, чтобы раз в пару месяцев активно перестилать на новых землях тротуарную плитку, менять разваливающийся асфальт точно на такой же, перегораживать дороги чудовищными котлованами (нефть что ли ищут? — «АН»), тогда хоть какая-то экономически-сладкая логика прослеживается.

Или может миф, по мысли автора, в том, что в Москве «без личного автотранспорта никуда?» Так это самая, что ни на есть, столичная реальность! Действительно, «никуда»! (На «убитую» маршрутку, пропахшую среднеазиатским аулом, частный автовладелец не пересядет даже по решению гаагского трибунала! — «АН»).

И политолог Бондаренко, «выезжая в центр на авто», это, конечно, понимает.

Так чего же тогда хочет донести до нас автор своей не очень логичной и искрящейся графоманскими вкраплениями и стилистическими разломами статьей? Будем разбираться.

Московская приписка

Во всем многоголосье автора, я постараюсь притормаживать на самых ярких его высказываниях. Ну, например.

— «…Жаль, что в нашей стране никогда не были сильны гражданские традиции инициатив снизу: ведь, к примеру, движение «Активный пешеход» могло бы стать площадкой для любого будущего кандидата в мэры Москвы …».

Ах, вот в чем дело … Однако странно, что называя себя «политологом», г-н Бондаренко верит в то, что какая-то мифическая площадка с «активными пешеходами» может повлиять на выборы мэра Москвы.

Впрочем, такая площадка в столице действительно есть. И на выборы мэра она, конечно, влияет. Хотя называется не столь игриво, как у политолога, а более уважительно: Красная площадь. А вот утверждение автора о том, что «в нашей стране никогда не были сильны гражданские традиции инициатив снизу» … вообще настораживает!

Были, были же в нашей стране инициативы «снизу»! Даже какие при этом сильные! Одна из них до сих пор вспоминается почитателями в России как Великая Октябрьская революция!

Очевидно, политолог Бондаренко просто забыл об этом факте.

Вообще, проблемные коньюктурные статьи, в которых не очень искушенный автор старается подыграть властям, удаются редко.

Умение в одной и той же статье льстить одним и хамить другим одновременно дано далеко не всем. Хотя хочется многим.

Работа над ошибками

Статья «Москва – для пешеходов», даже с плагиатским и географически коварным подзаголовком «автомобиль не роскошь, а средство передвижения за городом» (почему лишь за городом? Разве в Подмосковье нас ждут широкие и свободные как взлетная полоса магистрали? — «АН») именно из этого перечня.

Весь ее провластный пафос можно было изложить в нескольких абзацах, пощадив убитую наповал четверть дефицитной газетной полосы. Например.

Автомобилисты! Власти Москвы делают все, чтобы вы наконец поставили на вечный прикол свои омерзительные авто и пересели на наши метро, автобусы, трамваи, троллейбусы, маршрутки, велосипеды и т.д. Еще лучше – просто ходите по кислотным лужам пеши!

Ведь власти вбухивают в эти образцы транспортного чуда XXI века столько бюджетного бабла, которое с пользой для себя отбить без ваших кошельков ну никак невозможно!

К услугам тех, кто с этим не согласны – круглосуточные эвакуаторы, парктроны, видео и фото камеры, штрафные автостоянки по цене золотоносных приисков, добровольные провинциальные помощники мэрии, обвешанные шпионской контролирующей аппаратурой против строптивцев и перебинтованные такими степенями госзащиты, какие не снились и депутатам Госдумы.

Далее. «Автоваз» опечатать к чертовой матери! Сделать там очередной торговый центр или дискотеку! Автосалоны снести! Ввоз в страну любых иномарок просто запретить! Посмотрите, как радостно и вольготно чувствуют себя жители Северной Кореи, например! Чем не пример единения народа и властей? А велорикши? Просто прелесть! И экология не хворает и вчерашние водители маршруток снова при деле!

А в Москве надо разрешить передвижение лишь редких правительственных автокавалькад, броневиков нацгвардии, ну и конечно, автомобилю политолога Бондаренко. Заслужил!

Особенно, если вчитаться в одну из его цитат: «Последнее время власти предпринимают серьезные усилия по реконструкции транспортной инфраструктуры столицы. В массе своей они положительно оцениваются горожанами. Но в то же время у многих остаются вопросы, на которые никто не дает ответа. Вопросы эти простые: а зачем нужны эти изменения, если и так нормально?»

Браво, политолог! Так обломать любимую московскую власть, запутать читателей и себя, любимого, не смог бы даже Штирлиц в своей шифровке в Центр. Тот самый Центр, где, если по мысли автора, тотчас не запретить автомобили, то «… самые замечательные городские фестивали и прогулочные улочки утонут во вредоносных выбросах».

Ну и вы с ними! Давно и так утонули. Мы к этому привыкли. Главное, чтобы хоть над Пекином было всегда голубое небо! Удачи на дорогах!

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