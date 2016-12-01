Ноги в руки и куда?

СРОЧНО
|17:04  Малкин стал девятым в списке самых результативных россиян в истории НХЛ |17:01  Исполнительный директор "Роскосмоса" обвиняется в мошенничестве |16:37  Завтра Путин примет министра иностранных дел Японии |16:16  Россия лишится военной базы в Киргизии |15:14  Чемпион UFC Макгрегор стал ещё ближе к боксёрскому поединку с Мэйуэзером |15:10  Мутко против решения премьер-лиги по футболу |15:08  Совет Федерации проанализирует поставленные Путиным задачи |14:48  На востоке Москвы упало дерево, погиб человек |14:45  Житель Йошкар-Олы неделю прожил с пулей в голове, прежде чем обратился к врачам |14:01  Путин рассчитывает на равноправный диалог с Трампом |13:41  Путин назвал главные причины торможения российской экономики |13:37  Путин: IT-индустрия станет ключевой в экономике |13:24  Президент призвал чиновников «не прятаться» по кабинетам |13:18  Путин потребовал в течение года настроить налоговую систему |13:03  Никита Кричевский: О людях снова забыли |13:01  Россия и Япония договорились подписать меморандум по кибербезопасности |12:51  Путин рассказал, в чем состоит суть политики России |12:32  Телеведущего Николая Дроздова допросили после аварии |12:16  Эрдоган объяснил Путину, что имел в виду, говоря о свержении Асада |11:46  Троллейбус и такси столкнулись в Москве |11:39  Из-за хакерской атаки российский банк потерял более 100 млн рублей |11:35  Россия будет сбивать украинские ракеты около Крыма |11:23  Емельяненко: сборная России на чемпионате мира по ММА показала 100% результат |11:12  В МЭР грядут серьезные изменения |10:55  Карлсен обыграл Карякина в тай-брейке и защитил титул чемпиона мира по шахматам |10:49  Житель Твери купил дом, в подвале которого лежал труп |10:43  "Партия власти" отмечает 15-летие |10:13  Штормовое предупреждение объявили под Сочи |09:59  Борьба с прогулами мешает депутатам Госдумы выезжать в народ |09:38  Лавров заявил о непоколебимости российской экономики

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости rtbsystem

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Национальный Акцент

//Общество

Ноги в руки и куда?

1 декабря 2016, 16:14 [«АН-онлайн», Михаил Смиренский ]

Ноги в руки и куда?
фото: globallookpress.com

Недавно в одной известной газете прочел статью неведомого мне политолога Олега Бондаренко под спортивно-оздоровительным заголовком «Москва – для пешеходов». Звучит даже несколько зловеще. Прямо как клич: «Пленных не брать!»

Собственно, автор-политолог сразу лишил читателей интриги одним лишь заголовком, указав всем нам, что передвигаться по столице гораздо приличнее и интеллигентнее только пешим порядком. У меня даже мелькнула мысль, что г-н Бондаренко намерен создать в столице какую-нибудь пешеходную общину, секту, а то и партию любителей пеших переходов и перебежек, к чему хочет склонить и нас всех. Ну чтобы понравиться, например, московскому мэру Собянину, который тоже не скрывает некоторой личной брезгливости к автолюбителям и автопрому.

Во всяком случае, уверился я, уж такой человек, как г-н Бондаренко, принципиально никогда не сядет за руль экологически-коварного авто. Углубимся в авторский текст. Итак.

Эх, не прокачу!

— « … Когда выезжаешь из своего двора на северо-западе столицы и сразу попадаешь в пробку, первый вопрос, возникающий в голове: неужели всем этим людям тоже именно сейчас нужно поехать в центр на авто?»

Вот это да! Какая литературная неожиданность (стилистика не в счет!): лоббист пеших марш-бросков по столице, г-н Бондаренко оказывается регулярно выезжает в ее центр со своего двора на северо-западе (деликатно при этом попеняв мэру на пробки и в этом районе столицы. — «АН») не на прокатном велосипеде, не на самокате, не на роликах, ни даже на сомнительном китайском скутере, а на … авто?

 Впрочем, это может всего лишь метафора, подумал я, некий авторский переход к дальнейшему безудержному восхвалению «бега трусцой», «хотьбы строем», «на одного линейного дистанции!» и т.д. Однако автор оказался не так примитивен. Далее он мягко, без нажима начинает озвучивать соболезнования столичным чиновникам.

— « … Чего только не испробовали городские власти для уменьшения количества машин в центре: и платные парковки вводили (и активно вводят до сих пор, если г-н Бондаренко не знает! — «АН»), и цены на них уже неоднократно повышали (круглосуточно этим заняты и сейчас к сведению автора! — «АН»), … а все никак не хочет усредненный москвич  пересаживаться со своего четырехколесного любимца на городской трансапорт для поездок в центр …».

Стоп! Постараемся осмыслить логику лукавого политолога: он за пешеходов или все же за автовладельцев? Ведь своего двора он все-таки не выходит, а выезжает? (Ради любопытной истины, автору можно простить даже такую физиологическую бестактность, как «усредненный москвич»).

Далее политолог Бондаренко, изнуренный пробками на «северо-западе столицы», прямолинейно переходит к московской экологии: « … И к условному 2030 году (если не раньше) Москва по уровню содержания углекислого газа и вредных выбросов в воздухе станет похожа на Пекин, где редко когда можно увидеть голубое небо …».

Оказывается, г-н Бондаренко помимо северо-запада столицы бывает в Пекине, что географически отрадно. (Очень хочется верить, что добирается он до китайской столицы все же не пешком. — «АН»). Правда, голубое небо в Пекине, как правило, действительно сложно увидеть, но лишь ночью, после того, как там закрываются бары и рестораны. А так, пожалуйста, любуйся на здоровье. Я вот постоянно видел. Но это уже зависит от степени индивидуальной «перезагрузки». Кому-то оно может и «с овчинку» глянуться …

Впрочем, послушаем автора далее:

— «… Главная проблема восприятия Москвы многими ее жителями состоит в том, что столица видится городом больших пространств, в котором без личного транспорта никуда. Данный миф активно поддерживается миллионами московских и подмосковных автолюбителей ( к которым, надо полагать, г-н Бондаренко все же принадлежит тоже. — «АН»).

 Они защищались от Родины

А в чем, собственно, автор усмотрел «данный миф»? В том, что Москва – город «больших пространств»? Так это чистая правда! Особенно после того, к Москве «боярской» прирезали участок «Новой Москвы», после чего власти так и не могут понять, а зачем, собственно, они это сделали?

Если для того, чтобы раз в пару месяцев активно перестилать на новых землях тротуарную плитку, менять разваливающийся асфальт точно на такой же, перегораживать дороги чудовищными котлованами (нефть что ли ищут? — «АН»), тогда хоть какая-то экономически-сладкая логика прослеживается.

Или может миф, по мысли автора, в том, что в Москве «без личного автотранспорта никуда?» Так это самая, что ни на есть, столичная реальность! Действительно, «никуда»! (На «убитую» маршрутку, пропахшую среднеазиатским аулом, частный автовладелец не пересядет даже по решению гаагского трибунала! — «АН»).

И политолог Бондаренко, «выезжая в центр на авто», это, конечно, понимает.

Так чего же тогда хочет донести до нас автор своей не очень логичной и искрящейся графоманскими вкраплениями и стилистическими разломами статьей? Будем разбираться.

 Московская приписка

 Во всем многоголосье автора, я постараюсь притормаживать на самых  ярких его высказываниях. Ну, например.

— «…Жаль, что в нашей стране никогда не были сильны гражданские традиции инициатив снизу: ведь, к примеру, движение «Активный пешеход» могло бы стать площадкой для любого будущего кандидата в мэры Москвы …».

Ах, вот в чем дело …  Однако странно, что называя себя «политологом», г-н Бондаренко верит в то, что какая-то мифическая площадка с «активными пешеходами» может повлиять на выборы мэра Москвы.

Впрочем, такая площадка в столице действительно есть. И на выборы мэра она, конечно, влияет. Хотя называется не столь игриво, как у политолога, а более уважительно: Красная площадь. А вот утверждение автора о том, что «в нашей стране никогда не были сильны гражданские традиции инициатив снизу» … вообще настораживает!

Были, были же в нашей стране инициативы «снизу»! Даже какие при этом сильные! Одна из них до сих пор вспоминается почитателями в России как Великая Октябрьская революция!

Очевидно, политолог Бондаренко просто забыл об этом факте.  

Вообще, проблемные коньюктурные статьи, в которых не очень искушенный автор старается подыграть властям, удаются редко.

Умение в одной и той же статье льстить одним и хамить другим одновременно дано далеко не всем. Хотя хочется многим.  

 Работа над ошибками

Статья «Москва – для пешеходов», даже с плагиатским и географически коварным подзаголовком «автомобиль не роскошь, а средство передвижения за городом» (почему лишь за городом? Разве в Подмосковье нас ждут широкие и свободные как взлетная полоса магистрали? — «АН») именно из этого перечня.

Весь ее провластный пафос можно было изложить в нескольких абзацах, пощадив убитую наповал четверть дефицитной газетной полосы. Например.

Автомобилисты! Власти Москвы делают все, чтобы вы наконец поставили на вечный прикол свои омерзительные авто и пересели на наши метро, автобусы, трамваи, троллейбусы, маршрутки, велосипеды и т.д. Еще лучше – просто ходите  по кислотным лужам пеши!

Ведь власти вбухивают в эти образцы транспортного чуда XXI  века столько бюджетного бабла, которое с пользой для себя отбить без ваших кошельков ну никак невозможно!

К услугам тех, кто с этим не согласны – круглосуточные эвакуаторы, парктроны, видео и фото камеры, штрафные автостоянки по цене золотоносных приисков, добровольные провинциальные помощники мэрии, обвешанные шпионской контролирующей аппаратурой против строптивцев и перебинтованные такими степенями госзащиты, какие не снились и депутатам Госдумы.

Далее.  «Автоваз» опечатать к чертовой матери! Сделать там очередной торговый центр или дискотеку! Автосалоны снести! Ввоз в страну любых иномарок просто запретить! Посмотрите, как радостно и вольготно чувствуют себя жители Северной Кореи, например! Чем не пример единения народа и властей? А велорикши? Просто прелесть! И экология не хворает и вчерашние водители маршруток снова при деле!

А в Москве надо разрешить передвижение лишь редких правительственных автокавалькад, броневиков нацгвардии, ну и конечно, автомобилю политолога Бондаренко. Заслужил!

Особенно, если вчитаться в одну из его цитат: «Последнее время власти предпринимают серьезные усилия по реконструкции транспортной инфраструктуры столицы. В массе своей они положительно оцениваются горожанами. Но в то же время у многих остаются вопросы, на которые никто не дает ответа. Вопросы эти простые:  а зачем нужны эти изменения, если и так нормально?»

Браво, политолог! Так обломать любимую московскую власть, запутать читателей и себя, любимого, не смог бы даже Штирлиц в своей шифровке в Центр. Тот самый Центр, где, если по мысли автора, тотчас не запретить автомобили, то «… самые замечательные городские фестивали и прогулочные улочки утонут во вредоносных выбросах».

Ну и вы с ними! Давно и так утонули. Мы к этому привыкли. Главное, чтобы хоть над Пекином было всегда голубое небо! Удачи на дорогах!

Читайте также:

Другие новости по теме «Общество»

См. все новости дня

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"



Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//В мире

Экс-депутат Украины: я записал компромат на Порошенко с помощью наручных часов

Экс-депутат Украины: я записал компромат на Порошенко с помощью наручных часов

Беглый парламентарий Александр Онищенко заявил, что передал американским спецслужбам сведения об истинной любви президента «незалежной» к своему народу. Также он рассказал, как смог добыть компромат.

//В мире

Экс-депутат рассказал, как и почем администрация Порошенко покупает голоса Рады

Экс-депутат рассказал, как и почем администрация Порошенко покупает голоса Рады

Александр Онищенко заявил, что несколько десятков украинских народных избранников регулярно продают свои голоса. По его словам, он лично выступал посредником между администрацией Порошенко и Радой.

//Общество

Дождались: в спальных районах Москвы расширяют платную парковку

Дождались: в спальных районах Москвы расширяют платную парковку

В первый день зимы московские власти заявили о том, что зона платной парковки в 47 районах столицы будет расширена с 26 декабря текущего года. Данное нововведение, как уточняется, коснется 206 улиц Москвы.

//Общество

В московском образовании наступил 1937 год…

В московском образовании наступил 1937 год…

С ужасом наблюдаешь то, что творится в столичном образовании, которое позиционируют самым лучшим. Но за этой завесой, казалось бы, лучшего образования в стране, стоит произвол Департамента образования.

//Общество

Гонщица Мара Багдасарян попала в больницу

Гонщица Мара Багдасарян попала в больницу

В четверг, 1 декабря, стритрейсершу Мару Багдасарян, которая прославилась после скандальной гонки на Gelandewagen по Москве, выпустили из спецприемника, где она отбывала административный арест.

//В мире

Во Франции нашли подземную стоянку довоенных автомобилей

Во Франции нашли подземную стоянку довоенных автомобилей

Автомобили 1930-х годов давно считаются раритетом, иногда весьма дорогостоящим. Целый склад таковых обнаружил в старой каменоломне во Франции 56-летний бельгиец, любитель-исследователь Винсент Мишель.

//Шоу-бизнес

Гоша Куценко признался, что спивается

Гоша Куценко признался, что спивается

Знаменитый российский актер Гоша Куценко, которого буквально обожают зрители, признался, что у него есть пагубное пристрастие. Артист заявил, что, когда у него нет работы, он начинает прикладываться к бутылке.

//Культура

Легендарному актеру Вячеславу Шалевичу стало плохо прямо на сцене

Легендарному актеру Вячеславу Шалевичу стало плохо прямо на сцене

Легендарному российскому актеру Вячеславу Шалевичу стало плохо прямо на сцене Театра им. Вахтангова. В среду, 30 ноября, артист почувствовал недомогание во время юбилейного спектакля "Пристань".

//Спорт

Малкин стал девятым в списке самых результативных россиян в истории НХЛ

Малкин стал девятым в списке самых результативных россиян в истории НХЛ

Форвард клуба «Питтсбург Пингвинз» благодаря заброшенной в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» шайбе обогнал Алексея Яшина в списке самых результативных россиян в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

//Сможем вместе

Ветеранам устроили торжественный прием в честь 75-летия битвы под Москвой

Ветеранам устроили торжественный прием в честь 75-летия битвы под Москвой

Благотворительный фонд «Система» организовал торжественное чествование героев-защитников Москвы. Для почетных гостей было организовано выступление народного ансамбля «Варенька» с песнями военных лет и праздничный обед. Все приглашенные получили памятные подарки.

//Происшествия

Исполнительный директор "Роскосмоса" обвиняется в мошенничестве

Исполнительный директор "Роскосмоса" обвиняется в мошенничестве

В четверг, 1 декабря, исполнительному директору "Роскосмоса" Владимиру Евдокимову были предъявлены обвинения в мошенничестве. Следственный комитет полагает, что подозреваемого следует арестовать.

//Новости ADWILE

//В мире

Украина снова оставила жителей ЛНР без воды

Украина снова оставила жителей ЛНР без воды

«Незалежная» прекратила подачу воды в самопровозглашенную республику. Об этом сообщил уполномоченный представитель ЛНР на переговорах участников Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

//Политика

Завтра Путин примет министра иностранных дел Японии

Завтра Путин примет министра иностранных дел Японии

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 2 декабря, примет в Санкт-Петербурге министра иностранных дел Японии Фумио Кисидо. Дипломат прибудет в Россию с рабочим визитом для переговоров с Сергеем Лавровым.

//Общество

Инновация в Туле: асфальт кладут прямо на снег

Инновация в Туле: асфальт кладут прямо на снег

Дорожные рабочие в Туле решили, что непогода никак не влияет на укладку асфальта, поэтому решили заливать его прямо на снег. Об удивительном способе строительства дорог сообщили сегодня очевидцы.

//Политика

Россия лишится военной базы в Киргизии

Россия лишится военной базы в Киргизии

Россия лишится ещё одной военной базы за своими пределами. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев высказал мнение на пресс-конференции, что Вооруженные силы РФ должны покинуть территорию его страны.

//Общество

Ноги в руки и куда?

Ноги в руки и куда?

Недавно в одной газете автор этих строк прочел статью политолога Олега Бондаренко под спортивно-оздоровительным заголовком «Москва – для пешеходов». Звучит несколько зловеще. Прямо как клич: «Пленных не брать!»

//В мире

Финны передумали вступать в НАТО, чтобы не портить отношения с Россией

Финны передумали вступать в НАТО, чтобы не портить отношения с Россией

В стране провели опрос среди населения. Респондентов спрашивали, хотят ли они, чтобы их страна присоединилась к НАТО. Как оказалось, количество тех, кто против, увеличилось всего лишь за год.

//новости MIXADVERT.com

//Общество

У соцсети "ВКонтакте" появился свой мессенджер

У соцсети "ВКонтакте" появился свой мессенджер

Популярная социальная сеть "ВКонтакте" сегодня запустила свой собственный мессенджер. Разработчики заявили, что приложение предназначено для тех, кто не желает отвлекаться на новости, но хочет общаться.

//Общество

Охлобыстин рассказал, зачем ему паспорт ДНР

Охлобыстин рассказал, зачем ему паспорт ДНР

Знаменитый российский актер и режиссер Иван Охлобыстин рассказал, зачем ему нужен паспорт самопровозглашенной Донецкой народной республики. Выяснилось, что с его стороны это акт поддержки.

//Наука

Один из новых элементов таблицы Менделеева назвали в честь Подмосковья

Один из новых элементов таблицы Менделеева назвали в честь Подмосковья

Международный союз теоретической и прикладной химии объявил, что официально присвоены названия четырем сверхтяжелым элементам Периодической системы химических элементов. Три из них открыли российские ученые.

//Общество

Ильдар Дадин будет полгода жить в отдельной камере

Ильдар Дадин будет полгода жить в отдельной камере

Сегодня уполномоченный по правам человека в Карелии Александр Шарапов заявил, что оппозиционный активист Ильдар Дадин проведет полгода в одиночной камере после серьезной драки с сокамерником.

//Наука

Ученые зафиксировали около Земли самый маленький астероид

Ученые зафиксировали около Земли самый маленький астероид

Команде астрономов из США удалось сделать уникальное открытие. Они смогли запечатлеть самый маленький астероид из когда-либо наблюдаемых. Для этого ученые использовали четыре различных телескопа.

//Спорт

Чемпион UFC Макгрегор стал ещё ближе к боксёрскому поединку с Мэйуэзером

Чемпион UFC Макгрегор стал ещё ближе к боксёрскому поединку с Мэйуэзером

Известный ирландский боец ММА, чемпион промоушена UFC в лёгком весе Конор Макгрегор получил лицензию боксёра в штате Калифорния и теперь официально сможет проводить боксёрские поединки в этом штате.

//Новости партнеров

//Спорт

Мутко против решения премьер-лиги по футболу

Мутко против решения премьер-лиги по футболу

Проводить сразу два тура первенства в рамках чемпионата России по футболу в декабре – ошибочное решение премьер-лиги, считает министр спорта, туризма и молодежной политики и президент РФС Виталий Мутко.

//Политика

Совет Федерации проанализирует поставленные Путиным задачи

Совет Федерации проанализирует поставленные Путиным задачи

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что задачи, поставленные президентом России в ходе своего ежегодного обращения, теперь предстоит проанализировать и принять план по их реализации.

//Происшествия

На востоке Москвы упало дерево, погиб человек

На востоке Москвы упало дерево, погиб человек

На востоке Москвы во дворе жилого дома упало дерево, вследствие чего погиб человек, а еще один пострадал. О происшествии в четверг, 1 декабря, сообщил источник в экстренных службах столицы.

//Происшествия

Житель Йошкар-Олы неделю прожил с пулей в голове, прежде чем обратился к врачам

Житель Йошкар-Олы неделю прожил с пулей в голове, прежде чем обратился к врачам

Удивительный случай произошел в городе Йошкар-Ола. Пожилой местный житель самостоятельно изготовил гладкоствольный пистолет и хранил его дома в тайне, пока однажды не решил свести счеты с жизнью.

//Общество

Кадыров не лишит свой народ алкоголя

Кадыров не лишит свой народ алкоголя

Чеченский лидер Рамзан Кадыров не намерен лишать свой народ алкоголя. Политик заявил, что в республике не запретят продажу алкоголя после ДТП на трассе "Кавказ", виновником которого стал пьяный водитель.

//Общество

Что происходит в Российском Союзе Правообладателей?

Что происходит в Российском Союзе Правообладателей?

Осенью 2009 года был образован Российский союз правообладателей (РСП), ревизором которого стала Ирина Викторовна Шаповалова. В протоколе указаны ее паспортные данные, на что Шаповалова не давала согласия.

//Общество

Burger King предложил Durex выпустить презервативы со вкусом наггетсов

Burger King предложил Durex выпустить презервативы со вкусом наггетсов

С очередным неоднозначным предложением выступили представители сети быстрого питания Burger King. Они обратились к компании Durex с предложением выпустить презервативы со вкусом наггетсов.

//В мире

Взрыв прогремел в Афинах (ФОТО)

Взрыв прогремел в Афинах (ФОТО)

В четверг, 1 декабря, в столице Греции Афинах прогремел мощный взрыв. Согласно последней информации, поступившей в средства массовой информации, инцидент произошел сегодня в одном из афинских кафе.

//Общество

Трибуна Путина в Кремле стала популярной - гости стоят в очереди за селфи

Трибуна Путина в Кремле стала популярной - гости стоят в очереди за селфи

Трибуна, на которой стоял президент Российской Федерации Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию, пользуется популярностью. Гости Кремля встали в очередь, чтобы сделать селфи.

//Политика

Путин рассчитывает на равноправный диалог с Трампом

Путин рассчитывает на равноправный диалог с Трампом

Российский лидер Владимир Путин выразил надежду, что диалог с избранным президентом США Дональдом Трампом и его администрацией будет строиться на принципах равноправия и отсутствия давления.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

Pic

//Новости

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости GlobalTeaser

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры