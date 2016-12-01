Популярная социальная сеть "ВКонтакте" сегодня запустила свой собственный мессенджер.

Разработчики заявили, что приложение предназначено для тех, кто не желает отвлекаться на новости, но хочет общаться. Как сообщает руководство "ВКонтакте" в своем блоге, мессенджер дает возможность создавать чаты с друзьями, отправлять им фото и видео, документы, а также записывать аудио.

В настоящий момент уточняется, что бета-версия мессенджера популярной социальной сети доступна лишь для платформ macOS и Windows.