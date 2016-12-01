В московском образовании наступил 1937 год…

С ужасом наблюдаешь сейчас то, что творится в столичном образовании, которое позиционируют как самое лучшее. Но за этой завесой, казалось бы, лучшего образования в стране, стоит произвол руководителей Департамента образования!!!!

Итак, в столичном образовании шёл 1937год… время репрессий, когда по доносу расстреливали людей, а в 2016 году по доносу уволенных сотрудников снимают без объяснения причин директоров образовательных организаций…

Жертвой такого доноса стал руководитель ГБОУ Гимназия №1539 - Карачарова Татьяна Ивановна. Бывший сотрудник гимназии (контрактный управляющий) – Полянский Виталий Викторович сейчас от имени коллектива, родителей гимназии благодарит «Ридус. Агентство гражданской журналистики» за то, что сняли Карачарову Т.И.

А ведь это именно он, после своего увольнения (причём по соглашению сторон), писал жалобы на директора, «Ридус» охотно принимало от него статьи, публиковало их, и с неподдельным интересом всегда ждало новой информации от Полянского В.В.

Пугает тот факт, что никто ни разу не проверил его информацию, а просто ее публиковал, никто не поинтересовался, что же такой «честный» человек, как Виталий Викторович, так долго молчал? Работал в «банде», которая пилила миллионы бюджетных денег…..А ведь Виталий Викторович скрыл от директора тот факт, что он имеет судимость, а главное за что?????

Статья 163. Вымогательство СТ. 163 УК РФ. 1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких, - наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

ч. 2. Вымогательство, совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору;

в) с применением насилия;

Статья 286. Превышение должностных полномочий

ч. 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены: а) с применением насилия или с угрозой его применения;

Содержался в ФКУ СИЗ0-1, Матросская тишина д.18

Осужден 2005 г. На 2 года.

Естественно, что Татьяна Ивановна, узнав эту информацию, не могла оставить этого «кристально честного» человека на должности «контрактный управляющий»….

Вот тут-то и поползла «честность» Виталия Викторовича. Хотя, нужно отметить, что он достаточно долго оставался «честным человеком»: он очень долго работал в школе №308 заместителем директора по ИКТ (до ее присоединения к ГБОУ Гимназия №1539) под надёжной защитой своей матери – директора школы №308 Полянской Н.Н., потом отработал год в ГБОУ Гимназия №1539. У Полянской Н.Н. так же работала дочь заместителем по экономике.

«Работал в ГБОУ "Гимназия № 1539" с 2010 года по 1 сентября 2016 в должности контрактного управляющего (специалист по закупкам). С финансовой стороной ОУ знаком не понаслышке. Уволился сам, т. к. не мог больше работать при существующем руководстве, это даже не руководство, а банда, которая „сосет“ бюджет, обворовывая учащихся, воспитанников и педагогический коллектив», — такое письмо редакция получила от Виталия Полянского, пообещавшего предоставить «интересную» информацию.

Как контрактный управляющий (который занимался закупками) Полянский В.В. предоставил информацию в «Ридус» о том, что выявлены нарушения: «документально не подтвержденные объемы работ», «неверное применение нормативов», «завышение стоимости», «дробление на несколько договоров с единственным поставщиком с целью ухода от проведения конкурентных процедур» и так далее.

А где же была его честность, когда он работал??? Почему он так долго молчал? И только после того, как открылся факт о его судимости, в нем проснулся «честный человек»...

Но страшно не то, что такие «честные» сотрудники как Полянский В.В. пишут жалобы (а таких Полянских развелось по всей Москве в образовании много), а то, что совершенно бездействует Департамент образования города Москвы!!!!! Зачем помогать директору решать проблемы (а их у всех директоров много, в связи с реорганизацией учреждений), проще пойти на поводу у тех, кто пишет жалобы в «жёлтую прессу», прислать в учреждение заказную проверку службы финансового контроля, которая составила акт проверки, имеющий неподтвержденные факты (много в акте того, что не нашло документального подтверждения, записано со слов кого-то, возможно таких же «честных Полянских», в гимназии есть доказательства того, что проверка проходила с явными нарушениями, многие факты были сфабрикованы, что даёт возможность обратиться в правоохранительные органы), снять в течение 2-х часов директора, назначить нового, и проблема решена!!!! Причем никто из сотрудников Департамента образования не решился выйти в коллектив и сообщить ему «радостную» новость: «Уважаемые сотрудники, у вас с сегодняшнего дня новый директор!!!» Все было сделано тихо, почти как 1937 году…..

А кто подумал о коллективе, который остался в ГБОУ Гимназии №1539, который трясло два года, когда шла реорганизация учреждений (сейчас в одном учреждении 3 бывших школы -308, 1470, 1539, 6 детских садов, центр детского творчества), который в середине учебного года (в конце финансового года) опять возглавляет новый директор.

А бывшего директора убрали «в связи с утерей доверия»…Чьё доверие утратила Татьяна Ивановна???? Почему никто не спросил у нынешнего коллектива: «Доверяет ли он своему руководителю??» А как объяснить тот факт, что директор, к которому «потеряли доверие», вывел в 2015-16 учебном году учреждение на новую ступень в достижении результатов: «По итогам 2015-2016 учебного года ГБОУ Гимназия №1539 получила Диплом III степени Лауреата Гранта Мэра Москвы в сфере образования, заняв 166 место в рейтинге вклада школ в качественное образование московских школьников!»

И где гарантия того, что не найдется новый «честный» человек, который напишет жалобу уже на нового директора, и Департамент образования примет единственное правильное решение – снова сменить директора….

Коллектив ГБОУ Гимназия №1539, родительская общественность готовы и будут защищать директора, педагога и просто человека – Карачарову Татьяну Ивановну!!!! И не потому, что её боятся и трясутся за свои места, как утверждает «честный человек» Полянский В.В., а потому, что доверяют своему руководителю….

30.11.2016г.

Коллектив ГБОУ Гимназия №1539

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