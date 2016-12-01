Что происходит в Российском Союзе Правообладателей?

Осенью 2009 года Союз кинематографистов совместно с Российским авторским обществом и Всероссийской организацией интеллектуальной собственности создали новую структуру — Российский союз правообладателей (РСП). Среди его учредителей было также несколько физических лиц, а Никита Михалков стал президентом совета РСП. Вскоре был создан филиал РСП в ростовской области. По внутреннему протоколу Ирина Викторовна Шаповалова была назначена ревизором компании. В протоколе указаны ее паспортные данные. Однако, со слов Ирины Викторовны, она не давала на это согласия.



На этом же протоколе стоят подписи еще двоих сотрудников РСП. Но с их слов все подписи поддельные. Более того, все они, включая Шаповалову не давали согласия на использование паспортных данных и никогда не работали в компании РСП. Сотрудники РСП долгое время после получения претензии, направленной Шаповаловой не отвечали. После настойчивых просьб встречу в РСП организовал директор департамента по работе с плательщиками Сергей Георгиевич Филиппов. По результатам встречи сотрудники РСП попросили время для проверки фактов, изложенных в претензии, хотя до этого претензия находилась у них почти месяц и пообещали позвонить. Через месяц Филиппову для ознакомления было направлено заявление о возбуждении Шаповаловой уголовного дела. И через неделю после этого Ирину Викторовну неожиданно вызвали на допрос в ГСУ ГУВД по г.Москве. В кабинете следователя силой, в грубой форме у Шаповаловой был изъят личный телефон. Со слов Ирины Викторовны документов об изъятии телефона нет, протокола нет и вызов никак не оформлен.



В ноябре 2016 года И.В. Шаповалова подала заявление в ФСБ и прокуратуру России. Все документы и доказательства по несогласованному использованию ее паспортных данных имеются в редакции "Аргументов недели".





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