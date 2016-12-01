Дождались: в спальных районах Москвы расширяют платную парковку

В первый день зимы московские власти заявили о том, что зона платной парковки в 47 районах столицы будет расширена с 26 декабря текущего года.

Данное нововведение, как уточняется, коснется 206 улиц Москвы. Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», новые парковочные зоны будут введены, в частности, в спальных районах - у станций метро "Крылатское", "Строгино", "Полежаевская", "Сходненская", "Владыкино", "Тушинская", "Фонвизинская" и "Бутырская".

Автомобилистам придется заплатить за парковку также у "Ботанического сада", "Измайловской", "Первомайской", "Каширской", "Люблино", "Алма-Атинской", "Планерной", "Бульвара Рокоссовского", "Коломенской" и "Пионерской".