Burger King предложил Durex выпустить презервативы со вкусом наггетсов

С очередным неоднозначным предложением предложением выступили представители сети быстрого питания Burger King. Не так давно они предлагали теледиве Ксении Собчак 100 миллионов рублей в год за то, чтобы она назвала своего первенца Кинго.

Теперь же Burger King обратились к компании Durex, производящей контрацептивы, с предложением выпустить презервативы со вкусом наггетсов.

Как сообщает lenta.ru, предполагается, что цена одной упаковки с девятью фирменными презервативами составит 69 рублей, поскольку это будет ассоциироваться с соответствующей акцией, действующей в заведениях сети. Согласно результатам исследования, проведенного Burger King, такое сочетание цены и количества будет положительно воспринято потенциальными покупателями.

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