Трибуна Путина в Кремле стала популярной - гости стоят в очереди за селфи

Трибуна, на которой стоял президент Российской Федерации Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию, пользуется популярностью.

Гости Кремля встали в очередь, чтобы сделать селфи на фоне трибуны, на которой некоторое время назад стоял глава государства. Возле нее собралось огромное количество людей со смартфонами - некоторые сами делают снимки, а кто-то просит коллег сделать хорошую фотографию, передает корреспондент портала "Газета.Ru".

Напомним, ранее в четверг, 1 декабря, президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. Политик охватил большое количество актуальных вопросов.