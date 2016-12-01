Стритрейсершу Багдасарян снова оштрафовали

Стритрейсерша Мара Багдасарян, которая скандально прославилась после гонок на Gelandewagen в Москве, была оштрафована еще на пять тысяч рублей - за невыплату штрафов, а также нарушение ПДД.

Об этом сегодня сообщает агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на решение мирового судебного участка №353 района Аэропорт. Судья рассмотрел два административных материала в отношении стритрейсерши Мары Багдасарян за совершение правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП России.

В качестве наказания гонщице назначены штрафы в размере 4 тыс. рублей и 1 тыс. рублей, сообщает в четверг, 1 декабря, пресс-секретарь Савеловского районного суда столицы Константин Тимошенко.