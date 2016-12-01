Выставка экопродукции ЭкоГородЭкспо 2016 приглашает профессионалов и любителей

С 9 по 11 декабря 2016 года распахнет свои двери 6-я международная многопрофильная выставка экологичной, натуральной и органической продукции ЭкоГородЭкспо 2016. Экспозиция будет интересна всем, кто интересуется вопросами экологии жизнедеятельности человека, специалистам экоотрасли, ритейлерам и просто приверженцам экологичной жизни.

ЭкоГородЭкспо – самая крупная выставка экопродукции в России, на которой ежегодно экспонируется сотни экобрендов. Под сводами современного выставочного комплекса «Т-Модуль» в самом центре Москвы и в этом году вас ожидает масса новинок в сфере эко био органик. Более ста компаний представят весь спектр экологичной продукции в четырех традиционных разделах выставочной экспозиции.

Раздел ЭкоFood встретит вас экопродуктами и напитками: овощи, фрукты, ягоды, сыры, молочная и мясная продукция с экоферм из разных областей России, суперфуды, снеки, полезные перекусы со всего мира, органические экзотические продукты из Азии, оливковые и аргановые масла с побережья Адриатики и Средиземноморья.

ЭкоBeauty представит биокосметику для женщин и мужчин практически со всей Европы, из Израиля, США, Белоруссии, Японии, а также натуральную косметику ответственных российских производителей GreenMade, Botavikos, Ми&Ко, Russo Fabelo и многих других.

В разделе ЭкоChildren будут продемонстрированы одежда для малышей из органических тканей, натуральные средства по уходу за ребенком Weleda, Topfer, Mommy Care, Mi Bebe, Whamisa.

В ЭкоHouse вы сможете познакомиться с экологичными моющими средствами для дома марок Burnus из Германии, Chrisal из Бельгии, EVOME из Южной Кореи, бытовой техникой для здорового питания лучших мировых брендов.

Всё это и многое другое вы сможете продегустировать, протестировать, приобрести по специальным выставочным ценам, заключить контракты на поставки в ваши магазины, тем самым расширив ассортимент экопродукции.

Также организаторы выставки подготовили для посетителей актуальную и познавательную программу мероприятий.

Если вы специалист, работающий в экоотрасли или в зеленом ритейле, то рекомендуем принять участие в бизнес-программе в первый день выставки, 9-го декабря.

В 12.00: 1-я практическая конференция «От идеи к продукту: производство, качество, стандартизация, сертификация, продвижение». Конференция посвящена объединению усилий экосообщества с целью удержания доверия потребителей к экопродукции в целом на фоне тотального гринвошинга, не достаточно высокого качества и отсутствия законодательной базы, фокусирования внимания покупателей на настоящей ответственной качественной натуральной и органической продукции.

В 16.00: Практический семинар «Базовые технологии ведения рентабельного органического хозяйства». На семинаре будет освещён практический четырехлетний опыт выращивания различных культур получения низкой себестоимости и высокой урожайности, а также опыт реализации органической продукции через розничные сети.

В выходные дни, 10 и 11 декабря, гостей выставки ЭкоГородЭкспо 2016, желающих сделать свою жизнь и жизнь своей семьи более экологичной и здоровой, традиционно ждет интересная программа, включающая в себя полезные и познавательные лекции ведущих экспертов, увлекательные кулинарные мастер-классы, презентации эконовинок.

В ходе программы вы научитесь разбираться в составах косметики, узнаете, как выбрать суперфуды, изучите технологию приготовления сыров в домашних условиях, биоблинов из полбы, познакомитесь с методами поддержания красоты и свежести кожи в условиях мегаполиса.

На выставке ЭкоГородЭкспо 2016 всех посетителей ждет немало открытий в сфере экопродукции, которые можно получить только посетив выставку. Обязательно занесите себе в календарь эти даты – 9-11 декабря! Вы гарантированно получите массу полезной информации и положительных эмоций.

Посещение выставки и всех мероприятий бесплатное при регистрации на сайте

Регистрация посетителей >>

Регистрация на деловую программу >>

Выставка состоится по адресу: Москва, Тишинская пл., д.1, ВЦ «Т-Модуль».

До встречи на выставке ЭкоГородЭкспо 9-11 декабря 2016 года!

Контакты:

Тел: +7 495 778 36 01

E-mail: info@ecogorod-expo.ru

Сайт: www.ecogorod-expo.ru