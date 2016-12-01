Делом Химкинского леса занимается французская полиция
1 декабря 2016, 12:06 [ «АН-онлайн» ]
Евгения Чирикова, лидер Движения в защиту Химкинского леса, побывала в Центральном офисе французской полиции по борьбе с коррупцией. Там ее 4 часа допрашивал следователь по делу французской компании Vinci, участвовавшей в строительстве трассы через Химкинский лес.
Данная компания выстроила схему по уводу денег российских пенсионеров и налогоплательщиков в зарубежные офшоры, не вложив платную трассу почти никаких своих денег. Следователя интересовали все подробности участия Vinci в проекте. Вероятно, имел место коррупционный сговор между российскими чиновниками и руководством Vinci.
Защитники леса надеются, что Vinci будет привлечена к ответственности за коррупцию и понесет крупные репутационные потери.
Заявление на Vinci было подано в прокуратуру Франции защитниками Химкинского леса 3 года назад. В нем излагались данные расследования, проведенного при поддержке европейских общественных организаций.
Стоит отметить, что платная трасса, которая прокладывалась через Химкинский лес с таким грандиозными скандалом и человеческими жертвами, за огромные бюджетные деньги, теперь практически не используется и не решила транспортных проблем. Слишком высока цена проезда. А лес по обочинам дороги умирает.