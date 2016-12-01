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Аксенов рассказал об обстановке в Крыму после начала учебных стрельб на юге Украины

1 декабря 2016, 11:30 [ «АН-онлайн» ]

Аксенов рассказал об обстановке в Крыму после начала учебных стрельб на юге Украины
Фото: globallookpress.com

Сегодня на юге Украины начались учения, предполагающие проведение ракетных стрельб вблизи российской границы. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, какова в настоящий момент обстановка на полуострове.

В эфире радиостанции “Говорит Москва” Аксенов заверил, что в Крым продолжает жить обычной жизнью, на которую никак не повлияло проведение Украиной учебных стрельб. По сообщению Росавиации, учения украинской армии не угрожают полетам гражданских самолетов над территорией полуострова. Аксенов также подчеркнул, что предпринимаются все меры для обеспечения безопасности граждан Крыма.

Ранее сообщалось, что корабли Черноморского флота заняли позиции у западного побережью полуострова.

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