Источники благосостояния еще не иссякли

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга готовы продать свои личные вещи на аукционе для завершения строительства храма Ксении Петербургской. Благотворительный аукцион состоится 1 декабря в 17:00 центре культуры Елены Образцовой. Все собранные деньги пойдут на строительство храма Ксении Петербургской на улице Лахтинской.



Благополучие без риска для жизни — вот что написано на знаменах депутатов ЗАКСа, и если бы депутаты отнеслись ответственно к собственной инициативе, то на собранные деньги можно было бы построить еще несколько детских садов и школ в отдаленных районах любимого ими города.



Письмо с приглашением на благотворительные торги было отправлено всем депутатам Законодательного Собрания, а комитет, отвечающий, за развитие предпринимательства и потребительского рынка прислал приглашения главам районов Петербурга. Позже объявление об аукционе появилось на порталах муниципалитетов.



На сегодняшний день 60 человек изъявили желание участвовать в мероприятии. На подобном аукционе в 2015 году координаторы мероприятия собрали около 4 миллионов рублей на достройку церкви и 10 миллионов рублей пожертвований.



Более сотни лотов заявлено на благотворительные торги. Депутат Александр Веймер пожертвовал свой ковер с ликом Петра Великого за 25 000 рублей, за 5 икон руководителя Невского района Константина Серова была установлена стартовая цена в 20 000 рублей, а перчатки Фёдора Емельяненко с автографом – за 50 000 рублей.

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