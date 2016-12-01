Гринландия ищет таланты

Оргкомитет Всероссийского фестиваля авторской песни и Российское движение школьников объявили о старте конкурса стихов, песен и социальных роликов.



Уже много лет подряд, чтобы дать возможность как можно большему количеству желающих проявить свои поэтические, композиторские или исполнительские таланты «Гринландия» проводит заочные конкурсы.

Особое внимание ее организатор и идейный вдохновитель, депутат Государственной Думы РФ Олег Валенчук всегда уделял детям, их нравственно-патриотическому воспитанию.





Именно поэтому ежегодно проходит конкурс школьных сочинений, в которых мальчишки и девчонки могут поразмышлять о вечных ценностях, о любви к родине, о бессмертном подвиге наших дедов и прадедов, словом выразить себя в творчестве.





Понимая, как стремительно меняется мир вокруг нас, оргкомитет принял решение в этом году провести еще один конкурс на лучший социальный ролик. Это новый совместный проект Российского движения школьников (РДШ) и патриотического движения фестиваля «Гринландия».

- Наши юные корреспонденты ежегодно приезжают на «Гринландию», — рассказывает руководитель лиги юных журналистов Кировской области Маргарита Кузьмина. – О столь значимом для региона событии написано много статей. Но современный журналист должен уметь не только грамотно писать, но и снимать, и монтировать. Поэтому считаю, что конкурс социальных роликов будет очень полезен нашим детям.

Клуб юнкоров РДШ был создан совсем недавно, но у него уже есть своя история и первые поводы для гордости.

- Недавно мы побывали с экскурсией в студии телекомпании РЕН ТВ – Киров, — вспоминает Мария Артемьева. – Было очень интересно оказаться по ту сторону экрана и увидеть, как готовятся новости, как идет монтаж. Такие проекты очень важны. Особенно для нас – подростков. Ведь именно сейчас мы решаем, кем хотим стать в будущем.

Новый конкурс позволит школьникам попробовать свои силы в информационно-медийном пространстве. Ребята будут рассматривать проблемы со своей позиции, а не с позиции взрослых.

- Наши воспитанники с энтузиазмом откликнулись на предложение поучаствовать в конкурсе, — говорит Мария Просвирлина, педагог студии «Кадр ТВ» дома творчества «Вдохновение». – Это дает им возможность побывать и в роли сценаристов, и режиссеров, и операторов, и актеров – раскрыть себя с разных сторон.

Темы роликов могут быть любыми — пропаганда ЗОЖ, семейных ценностей, поддержка патриотического движения и другие. Лучшие работы будут показаны в эфире одного из кировских телеканалов. Положение о конкурсе можно найти на официальном сайте «Гринландии».