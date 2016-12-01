В Госдуме считают незаконной муниципальную реформу в Подмосковье

Подмосковные власти намерены провести муниципальную реформу, которая сольет около двадцати муниципальных районов в городские округа. Однако жители Подмосковья отчаянно сопротивляются такому преобразованию.

Как сообщает “Московский комсомолец”, у местного населения есть все основания полагать, что слияние не принесет им ничего хорошего. В результате реформы исчезнут города с многовековой историей, перед застройщиками откроются широкие возможности для строительства многоэтажных домов, а подмосковные чиновники получат еще больше власти.

Однако на стороне жителей Подмосковья, практически единогласно выступивших против тотального объединения в городские округа, оказались депутаты Госдумы. В частности, председатель Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко заявил, что реформа, объединяющая поселения, противоречит действующему законодательству. Его позицию разделили также члены СПЧ при президенте России.