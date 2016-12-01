Горлопан с правом решающего голоса

Те, кто принципиально не ходят на выборы, обычно повторяют: «Важно не как проголосуют, а как посчитают». Как считают в Волгоградской области, «Аргументы недели» спросили у Татьяны Гусевой - теперь она уже бывший член региональной избирательной комиссии. Разговор состоялся откровенный. С переходом на личности. Потому что честная позиция подразумевает расстановку всех точек, без подтекстов и двусмысленностей.

- Объявлен новый состав избирательной комиссии. Кто эти люди и чего ждать избирателям от следующих выборных компаний?

- По составу могу сказать, что четко просматривается желание создать свой товарищеский кружок. Но с двумя направлениями. Одни: Чернышкова, Черечукин и Васильев – профессионалы. Это люди, которые прошли Крым и рым, и в этой системе, как рыбы в воде. Это достаточно крутой триумвират, который прекрасно знает, что можно, где можно, для кого можно и как надо. Профессионально работать будет эта тройка. Все остальные – приложение, они просто не владеют вопросами. У них своя работа, свои дела, они зависимы от бюджета и от руководителя. Даже если у них будет своё «нет», своё мнение, они не смогут его отстоять. Я прекрасно знаю, как это будет происходить. Вот тройка, которую я обозначила, – это люди, умеющие прекрасно говорить и убеждать. И диалог для сомневающихся, даже если они вдруг появятся, будет примерно в таком ключе: «Вы – не юрист. Ваша правовая грамотность отстает от нашей, мы профессионалы, поэтому мы вам говорим, что это правильно». Хотя и с точки зрения юриспруденции много случаев, когда к проблеме можно подойти с одной буквы закона или с другой. Но уболтают этих членов избиркома так, что они ничего возразить не смогут. Им будут тупо говорить: ты вообще в законах не разбираешься. Вот кто ты? Ты – спортсменка, ты - специалист по телевидению. Мне, кстати, жутко жалко эту красивую даму.

- Но ведь в составе есть представители партий, которые вроде бы закалены борьбой.

- Я проработала пять лет и ни разу не видела борющихся за свои права партий. Этот собранный костяк совершенно не оппозиционный. И ЛДПР, И КПРФ и «Справедливая Россия» давно в системе. Они возмущаются только тогда, когда в каком-то кулуарном договоре их обманули и прищемили личный интерес. В остальных случаях они лояльны и занимают сторону большинства. А большинство у нас «Единая Россия».

- Вы же тоже в «Единой России».

- Да, я – один из учредителей регионального отделения с федеральным партбилетом за №100. Так повезло, когда ещё Лужков занимался созданием реготделений. Но в избирком я пришла от профсоюзов, поэтому могла говорить и голосовать без оглядки на партийную дисциплину. Когда писала особое мнение по неправомерным СМИ, в период избирательной компании изданным от «ЕР», мне председатель избиркома с ухмылкой сказал: «Ты подпиши только, что ты – член «Единой России». Я сказала, не только подпишу, что член, но что и учредитель, и что вся моя семья тоже в «Единой России». Потому что, в то время, когда я туда шла, я реально хотела и знала, что смогу приносить пользу.

- Наверное, это была та история, когда один в поле не воин?

- Меня заткнуть сложно, я умею выстраивать возражения и умею создавать ситуации, выходящие на федеральный уровень. Но в какой-то момент меня просто перестали приглашать на рабочие группы. Я написала заявление в прокуратуру, что мне, как члену избиркома с правом решающего голоса, не дают возможности участвовать в коллегиальных органах. Прокуратура промолчала. Проходят знаковые комиссия – к примеру, выкидывают Ищенко с подписными листами, меня не приглашают. И когда я спрашиваю «почему», тупо «включают дурачка»: а что вам разве Катя не позвонила? – Нет, не позвонила. – Ой, ну вы телефон смотрите, приходите. И дают понять, что это со мной что-то не так. Как однажды сказал один молодой человек, не нашедший контраргументов: «Да вы сумасшедшая старушка». Чего вы добиваетесь, сидите и не горлопаньте!

- Так, когда губернатор говорил, что в следующем составе избиркома не будет горлопанов, это он вот кого имел в виду?

- Без вариантов. «Горлопан с правом решающего голоса» - именно так было сказано. Это я. Но никакие ярлыки не переубедят меня отстаивать свою позицию. Мои оппоненты часто говорят: хвастаешься, выпячиваешься. Мне страшно, когда так говорят. Тогда что? Молчать, не говорить ничего? Но если я заявляю, что могу, дайте - я сделаю, я покажу результат. Но не дают. Проще приклеить ярлык сумасшедшей старушки.

- Помнится, вы были единственной, кто голосовал против включения Муниры Шабановой в списки кандидатов Госдумы.

- Но это же был просто паноптикум. Она в Астрахани сидела депутатом областной думы, её сюда привезли – навязали. Она поставила на попа всё региональное отделение «Единой России», мужиков опустила ниже плинтуса, как они все тряслись. Но нельзя же так опускаться, ни за какую морковку. В тот момент меня просто вычеркнули из всех партийных «активов». И люди, мои хорошие знакомые, встречаясь, просто прятали глаза. Сегодняшний костяк «Единой России» - это не бойцы, это карьеристы. Это люди, которые будут думать, как сказать, как поступить, как сделать, чтобы выше шла карьера.

- Звезды сложились так, что вместе с Боженовым Шабанова покинула наш регион. А те депутаты, что отправились в Госдуму сейчас, их бы вы поддержали?

- Тут недавно в одной солидной общественной организации образовалась вакансия, и я заявилась, что могла бы там поработать. Так как эта работа была связана с округом моей однофамилицы Гусевой, мне сказали: «А вы будете помогать Ирине Михайловне? Вы будете настраивать своих общественников на работу депутата Гусевой?» Я говорю: «Вы с ума сошли? Это она должна настроиться на помощь общественникам». По их представлениям, надо выбирать общественников, которые будут работу делать за депутатов. Переставили всё с ног на голову.

- А как по-вашему должна строится эта работа?

- Всегда это называлось обратной связью: общественник предложил - депутат принял, выполнил, помог. А они идут от обратного. Вот так мы выбрали сегодня депутатов, которые спускают план работы общественникам на своих округах, а потом приезжают, разрезают ленточки. Да что значит - выбрали? Их пролоббировали, причём тупо. Так, как в этот раз шёл напролом административный ресурс, он не шёл ещё никогда.

- Вы всё понимаете, знаете, и всё равно идёте против течения?

- После пяти лет работы в избиркоме, я поняла, что самое страшное – это деформация человека. Выказывание полнейшей лояльности взамен на хороший корм. Хотя, как показывает жизнь, и эта лояльность не спасает.

- Почему сверхлояльного Шайхуллина не взяли в новый состав? Он же мастерски сглаживал все углы?

- Ни Сидорова, ни Куц, ни Шайхуллин – все суперлояльные люди, не вошли. По одной простой причине – не свои. Их надо постоянно контролировать, следить – а вдруг сделают шаг в сторону.

- С одной стороны нам говорят о качественном обновлении избиркома, о возвращении доверия, но с другой стороны получается, что это доверие подрывают ещё больше?

- Уже на этих выборах очень остро стоял вопрос явки. Те цифры, что были озвучены, вы наверное, знаете, что о них сказали математики, вычисляющие погрешность? По нам дали минус одиннадцать процентов. А что будет с явкой дальше? Ведь те рядовые бюджетники, которых, сломав, мобилизовали в этот раз – за ними стоят их семьи, их родственники. И дома они говорят: какие сволочи, за те деньги, которые мы получаем, терпеть такое унижение? Кухонные разговоры в этих семьях перешли в дремлющую пока энергию. Бумеранг ведь прилетит, но об этом не думают. Впереди серьезные выборы – президентские, важные для города – выборы в гордуму, губернаторские. Задача избиркома завтрашнего дня - чтобы этот сломанный народ снова пришёл. Поэтому ломать будут уже в квадрате.

Наталья СПЕКТОРОВА

На ближайшую пятилетку

В ближайшие пять лет облизбиркому предстоит провести серию знаковых избирательных кампаний. Помимо федеральных, главная из которых – выборы президента Российской Федерации, ещё и выборы губернатора, а так же городской и областной дум Волгограда.

Избирательная комиссия Волгоградской области действует на постоянной основе, состоит из 14 членов с правом решающего голоса и получает денежные средства из бюджетов различных уровней. Срок полномочий избирательной комиссии Волгоградской области составляет пять лет.

По закону государственные и муниципальные служащие не могут составлять более одной второй от общего числа членов комиссии. Половина членов избиркома Волгоградской области назначается областной думой, другая половина - губернатором Волгоградской области. В свою очередь, и дума, и губернатор Волгоградской области обязаны назначить не менее одной второй от числа членов избиркома области на основе поступивших предложений от политических партий. Так же и дума, и губернатор обязаны назначить не менее одного члена избирательной комиссии Волгоградской области на основе поступивших предложений Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. ЦИК предложил в новый состав действующих членов комиссии Юлию Чернышкову и Виктора Черячукина Из действующего облизбиркома свои позиции в следующем составе сохранят ещё бывший работник аппарата ЦИК Сергей Васильев, кандидат от «Справедливой России» Юрий Бабичев и экс-заместитель руководителя комиссии Наталья Фатеева.