Две видеозаписи Рамзана Кадырова удалило руководство Instagram

Руководство популярной социальной сети Instagram удалило две видеозаписи на страничке чеченского лидера Рамзана Кадырова.

Ролики представляли собой отрезки из выступления Михаила Галустяна на юбилее КВН. Кадыров отметил, что поделился на своей страничке некоторыми "секретами" выступления и в знак уважения к ведущему передачи Александру Маслякову и юмористу решил опубликовать видео с пародией на самого себя. Позже выяснилось, что своими действиями он посягнул на чьи-то авторские права, вследствие чего записи были удалены.

По мнению Кадырова, Instagram оказал "неоценимую поддержку в привлечении внимания" к выступлению Михаила Галустяна.